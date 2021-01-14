Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
|14 Ocak 2021 12:03
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Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İdil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon yapıldı.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, söz konusu adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, 3 örgütsel doküman olarak değerlendirilen not defteri ve av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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