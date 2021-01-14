Sinovac'tan aşının etkinlik oranına dair açıklama

Çinli Sinovac şirketi Üst Yöneticisi (CEO) Yin Veydong, koronavirüse karşı ürettikleri aşıyla ilgili açıklamada bulundu.

YÜZDE 50,38 OLMASININ NEDENİ

Yin, aşının Brezilya'da yürütülen Faz 3 çalışmalarında genel etkinlik oranının yüzde 50,38 olmasının, klinik denemenin enfeksiyon riski yüksek sağlık çalışanları üzerinde yapılmasından kaynaklandığını söyledi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, şirketin Pekin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Yin, BioNTech-Pfizer'ın geliştirdiği aşı gibi yüksek etkinlik oranlarına ulaşan aşıların klinik denemelerine katılanların çoğunlukla enfeksiyon riski görece az olan sıradan vatandaşlar olduğuna dikkati çekti.

AŞININ DENEME SONUÇLARI

Aşının Brezilya'daki klinik denemelerini yürüten Butantan Enstitüsü, geçen hafta aşının "hafif ila şiddetli" koronavirüs vakalarına karşı yüzde 78 etkili olduğunu açıklamıştı.

12 binden fazla sağlık çalışanın iki doz aşılandığı denemeye katılanlardan 288'inde koronavirüs görüldüğü, bunlardan 128'inin asıl aşı formülünü, 160'ının ise aşı yerine placebo (sahte formül) verilen kişiler olduğu belirtildi.

Butantan Enstitüsü, dün bu defa, "CoronaVac" aşının genel etkinlik oranının yüzde 50,38 olduğunu bildirmişti.

TÜRKİYE'DE AŞININ ETKİNLİK DÜZEYİ

Sinovac'ın geliştirdiği aşının, Türkiye'de Brezilya'dan daha az sayıdaki katılımcıyla yürütülen denemelerde, hastalığı önlemede yüzde 91,5 etkin olduğu bildirilmişti.

14 Eylül'de başlatılan Faz-3 klinik çalışmalarına ilişkin hazırlanan ön değerlendirme raporuna göre, 1322 gönüllüye iki doz aşının yapıldığı denemede asıl aşının yapıldığı 752 kişiden yalnızca 3'ünün, sahte formülün yapıldığı 570 kişiden ise 26'sının koronavirüse yakalandığı belirtilmişti.

Placebo yapılan 26 koronavirüs vakasının 6'sı hastaneye yatış gerektiren ciddi koronavirüs enfeksiyonu yaşarken, aşı yapılan 3 vakanın hastalığı hafif semptomlarla atlattığı kaydedilmişti.

İNAKTİF AŞI

Sinovac'ın aşı adayı, formülünde koronavirüsün "etkisizleştirilmiş" bir hali olan virüs bileşeni barındırıyor. Aşı, bu yolla vücudun güçsüzleştirilmiş virüse karşı doğal korumalarını canlandırmayı, bağışıklık tepkisi yaratmayı amaçlıyor.

Çin'de temmuzda acil durum kullanımına onay verilen aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemeleri Brezilya, Şili, Endonezya ve Türkiye'de yürütüldü.

Sinovac'ın Brezilya'daki klinik denemelerde iş birliği yaptığı Butantan Enstitüsü, 21 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, şu ana kadar alınan sonuçlarda etkinlik düzeyinin aşılar için asgari sınır olan yüzde 50'yi aştığını bildirmişti. Aynı anda 5 farklı aşı için klinik denemelerin yürütüldüğü ülkenin sağlık yetkilileri, Sinovac'ın aşısının en az yan etkiye yol açan olduğunu açıklamıştı.

AŞININ TÜRKİYE'DEKİ DENEMELERİ

Coronavac, 3'üncü aşama denemeler kapsamında Türkiye'de 17 Eylül'de insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, Çin menşeli inaktif aşı adayından kış aylarında toplam 50 milyon doz satın almak üzere sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

İlk partisi 30 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşan aşı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca test edilmesinin ardından dün itibarıyla uygulanmaya başlandı.