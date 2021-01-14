DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı mart ayında gelmeli
|14 Ocak 2021 19:14
|+Aa- Yazdır
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı dozlarının Afrika'ya mart ayında ulaşması gerektiği uyarısı yaptı.
DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, basına mensuplarına, Kovid-19 salgınının kıta genelinde hızla arttığını açıkladı.
Moeti, "Afrika kıtasına Kovid-19 aşıları mart ayında ulaşması gerekiyor." dedi.
Düşük gelirli ve ekonomik sıkıntı yaşayan Afrika ülkelerine yardımcı olmaya çalıştıklarının altını çizen Moeti, haziran ayına kadar Afrika genelinde önemli ölçüde aşılama yapmayı hedeflediklerini kaydetti.
- Afrika Birliği 270 milyon doz aşı satın aldı
Afrika Birliği (AfB), kıta ülkelerine dağıtılması için farklı aşı firmalarından 270 milyon doz Kovid-19 aşısı satın aldı.
50 milyon doz aşının nisan ile haziran ayları arasında geleceği bildirildi.
Şimdiye kadar 3,1 milyon vakanın görüldüğü kıtada, kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Moderna'dan korkutan açıklama: Kovid-19 sonsuza kadar sürecek
14 Ocak 2021 13:01
|Kovid-19'un kökenini araştıracak DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentine ulaştı
14 Ocak 2021 11:28
|Bitcoin şifresini unuttu, sadece 2 hakkı kaldı. 220 milyon dolarını kaybedebilir
14 Ocak 2021 08:25
|Trump'la ilgili azil maddesi kabul edildi
14 Ocak 2021 00:28
|İngiltere Başbakanı: Yoğun bakım üniteleri büyük risk altında
13 Ocak 2021 21:38
|Azerbaycan'dan, Türk firmalara davet
13 Ocak 2021 18:04
|ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump için azil oturumunu başlattı
13 Ocak 2021 17:48
|Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp gezdi
13 Ocak 2021 16:24
|Putin, Erdoğan'a Dağlık Karabağ zirvesi konusunda bilgi verdi
13 Ocak 2021 15:30
|ABD'de Pence, Trump'ı görevden almak için adım atmayacak
13 Ocak 2021 06:22