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DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı mart ayında gelmeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı dozlarının Afrika'ya mart ayında ulaşması gerektiği uyarısı yaptı.
 14 Ocak 2021 19:14
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DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı mart ayında gelmeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı dozlarının Afrika'ya mart ayında ulaşması gerektiği uyarısı yaptı.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, basına mensuplarına, Kovid-19 salgınının kıta genelinde hızla arttığını açıkladı.

Moeti, "Afrika kıtasına Kovid-19 aşıları mart ayında ulaşması gerekiyor." dedi.

Düşük gelirli ve ekonomik sıkıntı yaşayan Afrika ülkelerine yardımcı olmaya çalıştıklarının altını çizen Moeti, haziran ayına kadar Afrika genelinde önemli ölçüde aşılama yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

- Afrika Birliği 270 milyon doz aşı satın aldı

Afrika Birliği (AfB), kıta ülkelerine dağıtılması için farklı aşı firmalarından 270 milyon doz Kovid-19 aşısı satın aldı.

50 milyon doz aşının nisan ile haziran ayları arasında geleceği bildirildi.

Şimdiye kadar 3,1 milyon vakanın görüldüğü kıtada, kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
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