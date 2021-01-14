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Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi.
 14 Ocak 2021 22:44
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Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, sahasında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı Samatta'nın golüyle 1-0 yenerek kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu. Müsabakanın 51. dakikasında Caner'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi ön direkte kafa vuruşu yapan Tanzanyalı forvet takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın geri kalan dakikalarında gol olmazken, sarı-lacivertliler bu skorla kupada çeyrek finale yükseldi.
İhlas Haber Ajansı
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