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Bakan Akar Barzani'yi ziyaret etti... Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı

Akar: "Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı. Aramızdaki iş birliğini güçlendirmeli ve terör örgütü PKK karşısında kararlı bir şekilde durmalıyız."
 19 Ocak 2021 16:03
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Bakan Akar Barzani'yi ziyaret etti... Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüştü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı heyet ile Bağdat'ta gerçekleştirdiği yoğun temaslarının ardından dün akşam Erbil'e geçti.

Bakan Akar, buradaki yoğun programlarına ilk olarak eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile görüşerek başladı.

Erbil'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, "Hem Iraklı kardeşlerimiz hem bölge halkı hem de Türkiye için sorunlarımızı görüşme fırsatı bulacağız. Sorunları birlikte çözebileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Dün Bağdat'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Akar, Cumhurbaşkanı Salih, Başbakan Kazımi, Savunma Bakanı Cuburi ve İçişleri Bakanı Ganimi ile bir araya geldiklerini hatırlattı.

Görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini vurgulayan Akar, "Karşılıklı olarak genel ve bölge güvenliği konularında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı önemli başarıların elde edildiğini aktaran Akar, "Diğer terör örgütleriyle de mücadele ederek, onları da etkisiz hale getirerek, çok önemli başarı elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

- "Terör örgütünün gerçek yüzü görüldü"

PKK'nın uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı yapan eli kanlı uluslararası bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Akar, "PKK'nın gerçek yüzünü Irak'ta birçok kesim daha net bir şekilde görmektedir. PKK, bölge halkının da düşmanıdır. Bu terör örgütünün bölge halkını, Kürt kardeşlerimizi temsil etmediğini, aksine onları mağdur ettiğini yıllardır vurguluyoruz." diye konuştu.

"PKK'nın, eşittir YPG" olduğunu hatırlatan, Türkiye'nin bütün mücadelesinin terör ve teröristle olduğuna dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"Bizim Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok. Bütün mücadelemiz terör örgütüne ve teröristlere karşı. Aramızdaki iş birliğini daha da güçlendirmeli ve terör örgütü PKK karşısında beraberce kararlı bir şekilde durmalıyız. Irak'taki her kesimin, Türkiye'nin dostluğunu kazanmanın kendilerine huzur ve refah getireceğini bilmesi gerekiyor. Amacımız birlik ve beraberlik içinde terör örgütü PKK sorununu ortadan kaldırıp sınır güvenliğimizi sağlamak ve komşularımızla huzur ve refah içinde yaşamaktır."

- IKBY Başbakanı Mesrur Barzani görüşmesi

Bakan Akar ve Orgeneral Güler, görüşmenin ardından Başbakanlığa geçerek IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Akar, "Gerçekleştirilen samimi görüşmelerle açık olarak fikirlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

İki günden bu yana olumlu ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Akar, "Ortak kültürümüz, tarihimiz ve komşuluk ilişkilerimiz bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir." dedi.

Mesrur Barzani ise Akar ve Orgeneral Güler'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
Anadolu Ajansı
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