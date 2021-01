Öldürülen anne-babaya son bakış

Çift, aralarında 1 yıldır husumet bulunan komşuları Özkan C. ile karşılaştı. Tabancasını çıkaran Özkan C., Koçak çiftine 14 el ateş edip öldürdü. Kaçan Özcan C. gözaltına alındı.

Çiftin 9 yaşındaki oğulları E. Koçak ise silah seslerine uyanıp dışarı baktığında anne ve babasını kanlar içinde gördü. Şoka giren E. Koçak, kendini uzun süre eve kilitledi.