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Trafik sigortası fiyatları belli oldu

Araba sahibi olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 2021 yılında araç gruplarına ve illere göre uygulanacak trafik sigortası fiyatları belli oldu. En yüksek primi İstanbul'da hasarlı sürücüler ödeyecek. Sigorta şirketleri ocak ayından itibaren primlerini her ay yüzde 1 arttıracaklar.
 25 Ocak 2021 08:35
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Trafik sigortası fiyatları belli oldu

2021 yılı araç gruplarına ve illere göre trafik sigortası fiyatları belli oldu. Buna göre otomobillerde en yüksek prim 4 bin 65 lira, en düşük prim ise 327 lira. 2021'de sigorta şirketlerinin trafik sigortasında uygulayacakları fiyat artış oranı da belli oldu. Şirketler, 2021 Ocak ayından itibaren primlerini her ay yüzde 1 artıracaklar.

2017 yılından itibaren trafik sigortasında azami fiyat (tavan fiyat) uygulamasına geçildi ve il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye başladı. Sigortacılar, kamunun belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyorlar. Sigorta şirketlerinin trafik sigortasına uygulayacakları fiyat artışlarını da Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yayımladığı genelge ile 2021 yılı ocak ayından itibaren primler her ay yüzde 1 oranında artırılacak.

ARAÇLARA GÖRE PRİMLER

Buna göre 2021'de otomobillerde en yüksek primi 4 bin 65 lira ile İstanbul'da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Otomobillerde en düşük primi 327 lira ile 7. kademedeki hasarsız sürücüler ödeyecek. En düşük primi ödeyecek iller ise Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Muğla, Sinop, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Ardahan, Kilis, Osmaniye'deki sürücüler.

Minibüslerde ise en yüksek primi 7.142 lira İstanbul'da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Minibüslerde en düşük prim ise (7. kademe) 1.792 lira. Otobüslerde en yüksek primi 25.128 lira, İstanbul'da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Otobüslerde en düşük prim 6.328 lira. Kamyonlarda ise 2021'de en yüksek primi 11.373 lira ile İstanbul'da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Kamyonlarda en düşük prim ise hasarsız sürücüler için 2.854 lira. Motosikletlerde ise en yüksek prim 1.657 lira, en düşük ise 327 lira.

HASAR GEÇMİŞİ ÖNEMLİ

Trafik sigortasında primler sürücünün hasar geçmişine göre belirleniyor, çok hasar yapanın sigorta primi yüksek, hasarsız sürücünün ise düşük oluyor. Fiyatlar, 'hasarsızlık kademesi' adı altında 7 basamaktan oluşan sisteme göre belirleniyor. 4. kademe, prim artırım ve indirimi içermeyen, ilk kez trafiğe çıkacak olanların kademesi. Hasarsız geçen her yıl, bir kademe artıyor, 5-6 ve 7. kademeye kadar çıkılıyor. Bu kademe çıkışında da sürücülere belirli oranlarda indirim uygulanıyor. Hiç hasarı olmayan sürücüler 7. kademeye kadar çıkıyor ve en yüksek indirimi alıyor. Tüm bu indirimler de 4. basamağa göre belirleniyor. Hasar yapıldığı her yıl için de kademe düşerek, 1. kademeye kadar iniliyor. Eğer bu hasar maddi ise bir kademe iniliyor; yok ölümlü ve yaralanmalı bir kaza ise iki basamak iniliyor.

Vatan
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