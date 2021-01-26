1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti Hakkari İl Başkanı istifa etti

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, istifa ettiğini açıkladı.
 26 Ocak 2021 19:13
+Aa- Yazdır
AK Parti Hakkari İl Başkanı istifa etti

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, yaptığı açıklamada, "7. Olağan Kongremiz için AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız ile gerçekleştirmiş olduğumuz istişareler neticesinde aday olmama kararı almış bulunmaktayım. Ak ve hak olan davamızda Hakkari'mizde yapılacak olan 7. Olağan Kongremize kadar görevimin başında olup kongrede mesuliyeti başka bir dava arkadaşıma devredeceğim. İlk günkü aşk ile dava şuurumuza bağlı kalarak Hakkari'mizde partimizin başarısı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milletimizin umudu, mazlumların gür sesi ve devletimizin Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmalarımıza canı gönülden devam edeceğiz. Girdiğimiz genel ve yerel seçimlerde teşkilatımız ile birlikte alnımızın akı ile çıktık. Hakkarili hemşerilerimizle her daim yürek yüreğe istişareler edip onları dinledik.

Esnafımız, sivil toplum kuruluşlarımız, oda ve dernek kuruluşlarımız ile her daim fikir alışverişinde bulunduk. Hakkari'mize hizmet etmek için her daim elimizden gelen çabayı ortaya koyduk. Hemşerilerimiz hizmetin en iyisine her daim layıktır. Her karar bizim için hizmete yeni hizmetlere yönelik yeni bir başlangıçtır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde partimizin kutsal davasında birlikte yol yürümek bizim için izzet ve onurdur. Misyonu, liderliği ve hizmet anlayışı ile ülkemizin siyaset tarihinde yeni çığırlar açan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Merkezimizin daima emrinde olacağız. Bir nefer olarak AK Davamızın tüm değerlerini kendimize dava ve onur bilmekteyiz.

Partimizin birçok kademesinde bize görev veren Genel Başkanımız Sayın recep Tayyip Erdoğan'a teveccühlerinden ötürü saygılarımı ve şükranlarımı arz ediyorum. Her zaman bizlere desteklerini esirgemeyen Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'e, Bölge Koordinatörümüz Sayın Metin Bulkut'a, İl Koordinatörümüz Sayın Alaattin Parlak'a, MKYK üyelerimize, Milletvekilimiz Sayın Husret Dinç'e, kıymetli belediye başkanlarımıza, encümenlerimize, İl Yönetim Kurulu üyelerimize, kadın, gençlik kolları, ilçe başkanları, mahalle ve köy başkanları, üyelerimize, STK temsilcilerimize, kanaat önderlerimize ve bizleri hiç yalnız bırakmayan değerli Hakkari halkımıza şükranlarımı saygı ile arz ediyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Ziya Selçuk'tan velilere yarıyıl tatili ricası
26 Ocak 2021 20:32		 FETÖ'den alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü
26 Ocak 2021 20:31
Sivas'ta kenevir ekimi için 1 Nisan'a kadar başvuru alınacak
26 Ocak 2021 20:30		 Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği
26 Ocak 2021 19:55
CHP'li Aydın, TBMM kürsüsüne yumurta ile çıktı
26 Ocak 2021 19:38		 Vaka sayısı 7 binin üstüne çıktı
26 Ocak 2021 19:19
TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi
26 Ocak 2021 18:54		 TBMM Dışişleri Komisyonunda iki kanun teklifi kabul edildi
26 Ocak 2021 18:37
Erdoğan'dan 'Yetimlerin Babası Kazım Karabekir' paylaşımı
26 Ocak 2021 17:57		 Ak Partili Çelik'ten, İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması
26 Ocak 2021 17:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:31 - FETÖ'den alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü20:30 - Sivas'ta kenevir ekimi için 1 Nisan'a kadar başvuru alınacak20:28 - Fransa'da öğretmen ve okul hemşireleri greve gitti20:16 - Bebeğini yastıkla boğarak öldüren anneye müebbet hapis20:03 - Salgında dizüstü bilgisayar ve tablet satışları katlandı20:02 - Horoz dövüşü yaptıran kişiye 105 bin lira para cezası
20:01 - Akıllı cep telefonu üretimine ithalatta gözetim muafiyeti19:57 - Yalova'da evlerin duvarlarına yazılan yazılarla ilgili soruşturma19:56 - Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak19:55 - Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği19:53 - Buz tutan Sırakayalar Şelalesi görsel şölen sunuyor19:50 - Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
19:42 - Almanya ve AB: Sosyal medya devlerini dizginleyelim19:41 - Sosyal medya fenomeninin paylaştığı video kurgu çıktı19:38 - CHP'li Aydın, TBMM kürsüsüne yumurta ile çıktı19:19 - Vaka sayısı 7 binin üstüne çıktı19:13 - AK Parti Hakkari İl Başkanı istifa etti
18:54 - TBMM'de kadın milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Yoğun kar yağışı geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı!
Türkiye'den Volkswagen'e makam aracı misillemesi
Hukuk fakültesi mezunu memurlar için açıklama
İlk hedef, öğretmen ve polislerin de aralarında olduğu 12 milyon aşılama
13 bin sağlık personelinin iller arası nakil sonuçları belli oldu
Belediye Başkanı, kardeşine 3 müdürlük verdi!
2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
Son ankete göre, Erdoğan'a en yakın rakip
Bu miktarlardan fazla akaryakıtta indirim yapılırsa, pompaya yansıyacak
Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 4
oturak varken masaya oturan insan 5
sokağa çıkma yasağının protesto edilmesi 7
idal'a dokunan yanıyor 2
anafor 2
levrek 1
araba camının buharlanması 1
mesutol 1
gel kuçu kuçu 1
24 ocak 2020 sivrice depremi 1
SON İLANLAR
Konya Cihanbeyli SYDV personel alacak
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği geçici işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van İpekyolu Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Altunhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam