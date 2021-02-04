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1,2 milyon binanın enerji kimliği var

Yeni binalar için 2011'den bu yana uygulanmaya başlanan enerji kimlik belgesinde geçen yıl itibarıyla 1 milyon 206 bin binaya ulaşıldı. Bu binalar arasında, yüksek enerji verimliliğine sahip binalar olarak bilinen A, B ve C sınıfı binaların sayısı ise 1 milyon 105 bini aştı. Bu belgeye sahip olmayan binalara belediyeler iskan vermiyor.
 04 Şubat 2021 07:30
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1,2 milyon binanın enerji kimliği var

Binalar tıpkı elektronik eşyalar gibi A'dan G'ye sınıflara ayrılıyor. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli anlamına geliyor. Bu yıl enerji kimlik belgesine sahip bina sayısının 1 milyon 350 bini aşması hedefleniyor. Öte yandan, enerji kimlik belgesi alan binaların bir kısmında da yenilenebilir enerji kullanılıyor. Bu binaların sayısı ise 52 bin 600'ün üzerinde.

Enerji kimlik belgeli binaların büyük çoğunluğu İstanbul'da bulunurken, İstanbul'u Ankara, İzmir takip ediyor. Büyük çoğunlukla C sınıfı belge alınırken, belge düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerli oluyor. Binalarda A sınıfı yüzde 60, B sınıfı yüzde 35-50, C sınıfı ise yüzde 25-35 enerji tasarrufu sağlıyor. 2010 yılı öncesi yapılmış bir bina için yıllık 1.000 lira enerji faturası ödenirken, C sınıfı ve daha iyi seviyedeki binalarda bu rakam 400-750 liraya kadar düşebiliyor.

Osman Çobanoğlu

Türkiye
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