Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması: Allah utandırmadı

Ankara'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'de (21) tespit edilen doku ve sperm örneğinin, ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.

MÜGE ANLI'DAN İLK SÖZLER

Öte yandan 'Aleyna Çakır' olayının gündemde kalmasını sağlayan isimlerden Müge Anlı da programının canlı yayınında DNA raporuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Utanmadık şükürler olsun Allah utandırmadı. Utananlar olduğunu düşünüyorum utanmıyorlarsa utanmaları gereken kişiler olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullanan Müge Anlı, "Adli Tıp kurumu raporları da vücut üzerindeki izler bize o geceyi anlatıyor, o geceyle ilgili önemli detaylar veriyor." dedi.

Müge Anlı canlı yayındaki programında, ''Evden kaçmayı düşündüğünüz zaman Aleyna Çakır'ı düşünün. Ne oldu, başına neler geldi, benim başıma neler gelebilir. Onun başına geldi benim başıma gelmez diye düşünmeyin. Dün bildiğini gibi yayınımızın son dakikasında gelmişti haber. Benim beklediğim adli tıp kurumu raporu buydu. Bundan önce çıkan rapora beklenen haber deniliyordu, ama beklediğim hiçbir şey yok demiştim. Bu beklenen rapordu. Tırnak arasındaki DNA'nın kime ait olduğunu ait rapordu. O rapor da Ümit Uygun'a ait olduğu çıktı. Tüm kamuoyu adına söylüyorum, Allah utandırmadı. Utanmayanlar varsa utanmaları gerektiğini düşünüyorum.'' dedi.

Anlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben en baştan beri bu programı yaparken şunu söyledim, yine lafımın arkasındayım; Ben o gün orada adli tıp kurumu raporu gelmeden ne yaşandığını söyleyemem demiştim, hep bunu söyledim. Sosyal medyaya yansıyan, kızı bayıltıncaya kadar kişinin her kim olursa olsun, hatta onun altına 'helal olsun' diyenlere dahi işlem yapılması gerektiğini savundum. Hala da sözümün arkasındayım. Burayı bilemeyiz dedik. 'Kızın yaşam tarzı', 'kızın yaşam tarzı' vs. falan o kızın orada kendi başına yapamayacağı izlenimini doğurdu her birimizde. Adli Tıp kurumu raporları da vücut üzerindeki izler bize o geceyi anlatıyor, o geceyle ilgili önemli detaylar veriyor."

AVUKATTAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Öte yandan Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım Müge Anlı'nın programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Avukat Umur Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

Biz bu delilleri toplatmak için mücadele ettik, sona gelindi. Dün alınan rapor değerliydi. Biz en başından beri şunu söylüyorduk olay Ümitcan'ın anlattığı gibi değil. Çünkü olay örgüsüne uygun değil. Aleyna'nın vücudunda darp izleri çıktı. Tırnaklarında doku çıktı, sperm ve PSA bulundu. Anlatılan olayda yer verilmiyordu, bunların üzerine raporlar alınmaya başladı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda birçok şey ortaya çıktı. Bedeninde lezyonlar çıktı. Bunun akabinde kime ait olduğunun belirlenmesi gerekiyordu. Savcılığa başvurumuzu yaptık, savcılık kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yolladı. Adli tıp kurumu diğer raporu onayladı ve tırnakta çıkan dokularla sperm aynı erkeğe ait, dedi. Tırnakta çıkan dokular çok değerli. Bir boğuşma olmuş, çok net ortada.

Otopsisinde tespit edilen doku, sperm örnekleri Ümitcan Uygun'a ait çıkan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) Kırşehir'de yaşayan babası Mehmet Esen konuştu. Baba Esen, "Ümitcan'ın verdiği yalan ifadeler tek tek ortaya çıktı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Benim çocuğum toprağa gömüldü; ama o kişinin de cezaevinde çürümesini istiyorum" dedi.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda Sema Esen'in tırnaklarında doku ve vajinal frotisinde sperm bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunda ise Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin aynı kişiye ait olduğu belirtildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Sema Esen'nde belirlenen sperm örneği ve sağ eldeki tırnak parçasında tespit edilen DNA profillerinin Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile karşılaştırılmasını istedi. Ümitcan Uygun'dan alınan DNA örneği, incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Yapılan incelemede, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'den çıkan sperm ve dokuların Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Sema Esen'in Kırşehir'in Kaman ilçesinde oturan babası Mehmet Esen, kızının mezarını ziyaret ederek, raporla ilgili açıklama yaptı. Baba Esen, "DNA testleri çıktı, şu anda çok sevinçliyiz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Ümitcan'ın verdiği yalan ifadeler tek tek ortaya çıktı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bütün verdiğim beyanlar tek tek ortaya çıktı. Bunların cezasını çekmesini istiyoruz. Bu işin arkasında olanlar da cezasını çeksin. Bizim çocuğumuz gelmez; ama bu kişinin elinde olan yetim çocukları kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Benim çocuğum toprağa gömüldü; ama o kişinin de cezaevinde çürümesini istiyorum. Elini, kolunu sallayarak gezmesin. Yetim çocuklara da sesleniyorum; konuşacak şeyleri varsa konuşsun, çekinmesinler" diye konuştu.

UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANMIŞTI

Sema Esen'in ölümünde baş şüpheli konumuna gelen Ümitcan Uygun, yaklaşık 1 ay önce iki kadınla uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsünün sosyal medyada yer alması ardından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, mahkemece tutuklanmıştı.