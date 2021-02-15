Musk, yine tweet attı, ama bu defa fena çakıldı!

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA EK GÖSTERGE ARTARSA EMEKLİ AYLIĞI DA ARTAR MI? 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinde yer alan hüküm gereğince 5434'e tabi memurlar emekli olduklarından sonra, ilk emekli aylığı bağlandığı sıradaki unvan, derece ve kademesi, göstergesi, ek göstergesi gibi aylık bağlanma tutarını etkileyecek bir değişiklik olursa memurun emekli aylık tutarları da bu değişikliklere göre yeniden hesap edilerek yükseltilir.