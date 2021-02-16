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Sosyal medya hesaplarında farklı bir e-posta kullanılmalıdır

Sosyal medya hesapları için farklı veya benzersiz bir e-posta kullanmak gerektiğini söyleyen Tatar Dijital Teknolojiler CEO'su Mustafa Tatar, "Mümkünse, özellikle sosyal medya hesapları için yeni bir e-posta oluşturulmalıdır. Böylece sosyal medya güvenliği ihlal edilirse, bilgisayar korsanları önemli kişisel verilere erişemez" dedi.
 16 Şubat 2021 19:27
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Sosyal medya hesaplarında farklı bir e-posta kullanılmalıdır

Sosyal medya platformlarının artık bir sosyal ağdan ziyade reklam ve pazarlama ortamlarına dönüştüğünü vurgulayan Tatar Dijital Teknolojiler CEO'su Mustafa Tatar, sosyal medyanın oyunlardan kariyer planlarına kadar birçok amaçla kullanıldığını ifade etti. Tatar şu bilgileri verdi:

"Çok amaçlı yönü sebebiyle sosyal medya platformlarında geçirilen süre her geçen gün artıyor. We Are Social/Hootsuite'in 'Digital 2020' raporuna göre, Türkiye'de internet kullanıcıları günde ortalama 170 dakika sosyal medyada geçiriyor. Bu kadar yaygın olan bu platformlar, akıllı telefonlarda ve diğer cihazlarda çok sayıda uygulamaya bağlı olarak kullanılıyor. Bu sebeple sosyal medya hesaplarının güvenliği daha da önem kazanıyor. Dolayısıyla, sosyal medyada açılan ve kullanılmayan hesaplar kapatılmalıdır. Unutulan sosyal medya hesapları, fark edilmeden kişisel verileri riske sokabilir. Bilgisayar korsanları, eski hesaplardan yararlanarak elde ettikleri e-postalar aracılığı ile bağlı diğer hesaplara erişebilir. Sosyal medya hesaplarına hangi uygulamaların bağlı olduğu kontrol edilmelidir. Diğer başka uygulamalara bağlı olarak oturum açılmasının gerçekten gerekli olup olmadığı değerlendirilmelidir."

"KARMAŞIK VE SIRA DIŞI PAROLA KULLANIN"

Çözülmesi zor, iyi bir şifre belirlenmesi gerektiğini söyleyen sosyal medya uzmanı Tatar, "Sosyal medya hesaplarınız için farklı parolalar kullanın. Ayrıca, her parolanın karmaşık ve sıra dışı olması önemlidir. Tüm hesaplar için iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) etkinleştirilmelidir. Böylece yetkisiz ya da kötü niyetli kişilerin hesaplara erişmesi engellenebilir" dedi.

Sosyal medya platformlarının yaygın olarak mobil cihazlardan kullanıldığını belirten Tatar, mobil uygulamaların güncel tutulmasının önemini vurguladı.

"Sosyal medya platformlarının en son sürümleri, hesabı koruyan en güncel güvenlik yamalarını içerir. Bu da hesapları yeni tehditlerden korur" diyen Tatar, "Sosyal medya hesapları için her zaman kullandığımız e-postadan farklı veya benzersiz bir e-posta kullanmak önemlidir. Mümkünse, özellikle sosyal medya hesapları için yeni bir e-posta oluşturulmalıdır. Böylece sosyal medya güvenliği ihlal edilirse, bilgisayar korsanları önemli kişisel verilere erişemez" ifadelerini kullandı.

"KURUMSAL HESAPLARA AZ KİŞİ ERİŞMELİDİR"

Sosyal medyanın aynı zamanda bir reklam aracı ve marka bilinirliğini artırmak için önemli bir alan olduğunu kaydeden Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu anlamda sosyal medya hesapları işletmelerin ve girişimcilerin 'kamusal yüzü' olarak da kullanılabilir. Bilgisayar korsanlarının bazen kendi markalarını tanıtmak, takipçi kazanmak ve bir mesajı yaymak üzere şirketlerin kurumsal sosyal medya hesaplarını ele geçirebiliyor. Kurumlar, diğer sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmelidir. Erişim sadece gerekli kişilerle sınırlanmalıdır. Mümkün olduğunca az kişiye erişim verilmelidir. Hangi araçların hesaplara erişebileceği iyi değerlendirilmelidir. Saldırılara karşı savunmasız olabilecek araçlar güvenli hale getirilmelidir. Ayrıca, güncel güvenlik çözümleri takip edilmeli ve uygulanmalıdır. Kişisel hesaplarda olduğu gibi çözülmesi zor şifreler belirlenmelidir."

"ÇALINAN VE KAPANAN HESAPLAR İÇİN UZMANDAN DESTEK ALINMALI"

Sosyal medya danışmanlığı hizmetleri hakkında da değerlendirmeler yapan Tatar, sosyal medya hakkındaki gelişmeleri yakından takip ederek, gelişim ve yenilik odaklı bir yapı ile ileriye dönük danışmanlık hizmeti sunduklarını ifade etti.

Kapatılan veya çalınan sosyal medya hesaplarını geri alıp, hesabı güvenli hale getirdiklerini vurgulayarak "Hesapları çalınan kişilerin bir sosyal medya danışmanından destek alması gerekiyor. Çalınmış veya kapanmış hesaplar için yapay zeka destekli sistemler kullanıyoruz. Böylece zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyoruz. İnsan gibi davranışlar sergileme, sayısal mantık yürütme, hareket, konuşma ve ses algılama gibi birçok yeteneğe sahip yazılımsal ve donanımsal sistemlerle sosyal medya güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyoruz" dedi.
DHA
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