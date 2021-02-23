Sivas'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sivas'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|23 Şubat 2021 02:36
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Haftalık vaka sayısına göre en çok yükseliş ve azalış gösteren iller
23 Şubat 2021 02:12
|Osmanlı'nın minyatür saat kuleleri zamana tanıklık ediyor
22 Şubat 2021 23:45
|İtalya'da gördü, Niğde'de kurdu! Dünyaya ihraç ediyor
22 Şubat 2021 23:40
|Bu papağan '500 kelime biliyor, ilahi ve dua okuyor'
22 Şubat 2021 23:25
|Ofiste kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 112 bin lira ceza
22 Şubat 2021 23:04
|İl Sağlık Müdürü: Maske kullanımı grip vakalarını azalttı
22 Şubat 2021 22:11
|Bu horoz ve tavukların fiyatı dudak uçuklatıyor!
22 Şubat 2021 22:05
|Şişecam'ı Bosna- Hersek'te 1,5 milyon lira dolandırdılar
22 Şubat 2021 21:37
|Sahte parfüme dikkat! Cilt kanseri yapıyor, solunumu etkiliyor
22 Şubat 2021 21:08
|Radar cezası yazılan genç, hukuk mücadelesini kazandı
22 Şubat 2021 20:34