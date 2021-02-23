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Sivas'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sivas'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 23 Şubat 2021 02:36
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Sivas'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'da yer alan son bilgilere göre Sivas merkezde 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Depremin saati 01.42 olarak açıklanırken derinliği 6.98 km olarak kaydedildi.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.
Anadolu Ajansı
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