İşgücü istatistikleri aylık açıklanacak

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, istatistiklerde, 1988'den bu yana Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 1982'de belirlenen istihdam ve işsizlik tanımlarını kullanılıyor. Hanehalkı İşgücü Araştırması da 2004'ten itibaren AB İstatistik Ofisi (Eurostat) standartlarında uygulanıyor. 2013'te ise istihdam ve işsizliğin ölçümüne ilişkin yeni tanım ve standartlar belirlendi. Yapılan çalışmalarla AB ülkeleri işgücü araştırmalarında uygulama birliğini sağlamak için Bütünleşik Avrupa Sosyal İstatistik Tüzüğü oluşturuldu. Bu yıl ocakta itibaren yürürlüğe giren tüzük ile tüm AB ülkelerinin 19. ICLS tanım ve standartları ile uyumlu istatistik üretimine 2021'de başlaması gerekiyor. TÜİK, bu kapsamda, AB ülkeleri ile eşzamanlı olarak, Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda Bütünleşik Avrupa Sosyal İstatistik Tüzüğü'nde yer alan standartlara uygun biçimde 19. ICLS kararları ile belirlenen tanımları kullanmaya başlayacak. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mevcut durumda, üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan işgücü istatistikleri yerine bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçlar yayımlanmaya başlanacaktır. Bu sayede daha zamanlı ve tek aya ilişkin göstergeler üretilecek."