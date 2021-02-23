Kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı DEAŞ üyesi kadın yakalandı
Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı kadın, Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alındı.
|23 Şubat 2021 09:52
|+Aa- Yazdır
AA muhabirin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, ülkesinden ayrılarak DEAŞ terör örgütüne katılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fransız Sarah Talib'in Ankara'da olduğunu tespit etti.
Yapılan takiple Talib'in ülkesine dönmek için Fransa Büyükelçiliğine ulaşmaya çalıştığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, Sarah Talib'i büyükelçiliğe 200 metre mesafede yakalayarak gözaltına aldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Talib'in, ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 57 gözaltı kararı
23 Şubat 2021 12:05
|Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
23 Şubat 2021 11:58
|Konya'da FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına operasyonu: 12 gözaltı
23 Şubat 2021 10:23
|FETÖ ile PKK işbirliğinin delili: Silah anlaşması yapmışlar
23 Şubat 2021 09:24
|13 muvazzaf uzman çavuşa FETÖ'den gözaltı kararı
23 Şubat 2021 08:04
|HDP'li vekili Gara'da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi
22 Şubat 2021 19:45
|Denizli'de FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
22 Şubat 2021 16:57
|Gara'daki 13'üncü şehidin Iraklı olduğu belirlendi
22 Şubat 2021 16:36
|FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
22 Şubat 2021 16:26
|FETÖ davasında yargılanan 8 sanıktan 2'sine hapis cezası
22 Şubat 2021 14:51