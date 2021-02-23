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Üniversite şehirlerinde kiralık evler boş kaldı: Esnaf öğrencileri bekliyor

Koronavirüs salgınıyla birlikte uzaktan eğitimin zorunlu bir hal alması Konya, Eskişehir ve Bursa gibi üniversite şehirlerinde hem emlak piyasasını hem de ticari hayatı olumsuz etkiledi. Normal dönemde aylar öncesinden kiralanan evler boş kaldı.
 23 Şubat 2021 11:55
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Üniversite şehirlerinde kiralık evler boş kaldı: Esnaf öğrencileri bekliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerin yaklaşık iki dönem kapalı kalması emlak sektörünü neredeyse durma noktasına getirdi. Pandemi dolayısıyla kiralık ev fiyatları ciddi oranda azalırken, normal dönemde aylar öncesinden kiralanan evler boş kaldı.

Üniversitelerin "hibrit eğitim" modelini tercih etmesi durumunda emlak sektöründe haraketlilik yaşanacağını belirten sektör temsilcileri, konuya ilişkin son durumu değerlendirdi.

"Kiralar düştü"

Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi, "Bu yıl pandemiden dolayı öğrencilerin Bursa'ya gelmesi beklenmiyor. İnsanlar kısa dönemde ev tutmayı düşünmüyor. Öğrencilerin yoğun olduğu Görükle Bölgesi esnafı, ev sahipleri ve emlakçılar sancılı bir dönem geçiriyor. Evler yüzde 75 oranında boş. Satış olarak Görükle'de bir hareketlilik var ancak kiralıklar durağan. 1+1 ve 2+1 dairelerin kiraları şu an bin lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. Öğrenciler gelirse kiralarda yüzde 10-15 bandında artış bekliyoruz.

Öğrencinin olduğu yerde tüketim ve hareketlilik var. Sadece emlak piyasası değil, bölgedeki kafe, giyim, lokanta her şey hareketlenecek" şeklinde konuştu.

"Öğrenciler ev bulmakta zorlanmayacak"

Yüz yüze eğitim olmadığı için öğrencilerin boşalttığı çok sayıda ev olduğunu belirten Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, "Öğrenciler döndükleri zaman ev bulmakta zorlanmayacaklar. Mal sahipleri tedirgin ve şu anda kapıcı giderleri, bina giderleri mal sahiplerinin üzerinde yük olmuş durumda. Ceplerinden ödüyorlar. O nedenle fiyatlarda artış olmaz ve ev sahipleri kolaylık sağlayacaktır. Yalnızca ev sahipleri değil emlakçılar da, kafeler, esnaf ve AVM'ler de öğrencilerin dönmesini bekliyor. Eski fiyatların altında bile ev kiraları söz konusu olabilir" dedi. "Emlak sektörü zor günler geçiriyor"

Eğitim sürecinin tamamen uzaktan yapılması durumunda Eskişehir emlak piyasasının batacağını ifade eden Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik ise İHA'ya yaptığı açıklamada, "Üniversite şehri olarak bilinen Eskişehir'de emlak sektörü zor günler yaşıyor. Pandeminin en çok etkilediği kesimlerin başında geliyoruz. Ülke genelinde bulunan bazı üniversitelerde hibrit eğitim modeli uygulanırken, Eskişehir'deki üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı.
NTV
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