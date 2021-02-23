Sağlık çalışanlarına destek için hastaneyi ücretsiz boyadılar
|23 Şubat 2021 13:48
|+Aa- Yazdır
Karlıova Devlet Hastanesinde boya yapılacağını, aynı hastanede görev yapan sağlık personeli kardeşinden öğrenen Diyarbakırlı usta Ozan Güzel, bu çalışmayı arkadaşı ile gönüllü yapmak istediklerini hastane yönetimine bildirdi.
Yönetimin uygun görmesi üzerine boya ustası Ozan Güzel ve arkadaşı Esat Güngör, Diyarbakır'dan Bingöl'e gitti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının güzel bir ortamda hizmet vermesine katkı sunmak isteyen iki usta, yaklaşık bir ay süren çalışma ile 4 katlı, 50 yataklı Karlıova Devlet Hastanesinin tamamını ücretsiz boyadı.
Usta Güzel, yönetimin kabul etmesi ile zaman kaybetmeden çalışmalara başladıklarını belirterek, "Yaklaşık bir ayda arkadaşım Esat Güngör ile hastanenin tamamını boyadık. Sağlık çalışanları bizler için gece gündüz demeden çalışıyor. Onlar için bir ay çalıştık. Bu da bizi mutlu etti." diye konuştu.
Başhekim Zehra Bingöl ise sağlık personeli için gösterilen bu dayanışma örneğinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Böylesine duyarlı vatandaşlarımızı gördükçe sağlık çalışanları olarak gurur duyuyoruz." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hemşire, şiddet uygulayan zanlıyı 200 hastaya pijama alması karşılığında affetti
23 Şubat 2021 13:17
|Bir ilçe daha koronavirüsten arındırıldı
23 Şubat 2021 10:44
|Sırrını çözebilen yok! En genci 15 milyon yaşında
22 Şubat 2021 20:12
|Vali sokak sokak dolaşıp 'koronavirüs' uyarısı yaptı
22 Şubat 2021 17:41
|725 nüfuslu köyde köy imamı hariç herkesin soyadı aynı
22 Şubat 2021 16:22
|Mutasyonlu virüse rastlanan Zonguldak'ta yoğunluk!
22 Şubat 2021 15:49
|Bu ilçede 5 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
22 Şubat 2021 15:15
|Kaymakamlıktan ev hanımlarına uyarı: Evlerde bir araya gelmeyin
22 Şubat 2021 15:02
|Riskli iller arasında yer alan Tokat'ta pes dedirten görüntüler
22 Şubat 2021 14:54
|Mahallelinin 'navigasyon' isyanı
22 Şubat 2021 14:31