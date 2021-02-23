Hizb-ut Tahrir'in propagandası yapanlar gözaltına alındı
Afyonkarahisar Valiliği, Amorium Antik Kenti'nde terör örgütü propagandasını yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu.
|23 Şubat 2021 20:01
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Valilikten yapılan yazılan açıklamada, "12 Ocak'ta Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi sınırlarında bulunan Amorium Antik Kenti'nde bir grup kadının açık kaynaklar üzerinden video paylaşımı ile terör örgütü Hizb-ut Tahrir'in propagandasını yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda bahse konu şahıslar hakkında gözaltı işlemleri yapılmıştır." ifadesine yer verildi.
Öte yandan, Ankara'da gözaltına alınan 5 kişinin Afyonkarahisar'a getirileceği öğrenildi.
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