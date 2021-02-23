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Koronavirüsü yenen anestezi teknikeri: 10 gün, 10 yıl gibi geldi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli anestezi teknikeri Hürcan Tanrıverdi (37), koronavirüse yakalandığı dönemde yaşadıklarını anlattı. Hastanede yatarak geçirdiği 10 günün kendisine 10 yıl gibi geldiğini söyleyen Tanrıverdi, "Entübe olma noktasına gelmiştim. Odada bekliyorsun ve ne olacağını bilmiyorsun. Bir virüs size savaş açıyor. Sadece dik durmak zorundasın. Ben dik durdum ve hastalığı yendim" dedi.
 23 Şubat 2021 22:50
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Koronavirüsü yenen anestezi teknikeri: 10 gün, 10 yıl gibi geldi

Anestezi teknikeri Hürcan Tanrıverdi, 3 ay önce semptom gösterince yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tanrıverdi, durumu ağırlaşınca çalıştığı hastanenin Covid-19 servisine yatırıldı. 10 gün boyunca tedavi gören Tanrıverdi, entübe edilmenin kapısından döndü. Evli ve 2 çocuk babası Tanrıverdi, tedavisinin ardından taburcu oldu. Bir süre evinde dinlenen Tanrıverdi, ardından görevinin başına geri döndü. Tanrıverdi yaşadığı zorlu tedavi sürecini ve yaşadığı endişe dolu günleri Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

Hastanede koronavirüsü en ağır geçiren sağlık görevlilerinden biri olduğunu belirten Tanrıverdi, "O süreçte çok yoğunluk vardı hastanede. Anestezi teknikeri olarak ben bayağı bir zorlandım. İş yerinde arkadaşlardan bana geçtiğini düşünüyorum. O süreçte maske ve tüm hijyen tedbirlerini alırdık ama bir müddet sonra koronavirüse yakalandım. Acil servise başvurdum. Sonra servise yatırıldım. Kötü bir süreçti" dedi.

'TEK BAŞINIZA BİR ODADA KALMAK ÇOK KÖTÜ'

Tanrıverdi, hastanedeki 10 günün kendisine 10 yıl gibi geldiğini ifade ederek herkesi tedbirleri elden bırakmamaya davet ederek, şöyle konuştu:

"Tek başına bir odanın içerisinde kalmak iyi bir şey değil. O an arkadaşlarınız doktorlar gelince her şey normalmiş gibi yapmıyorlar. Sen oradasın ama yalnız ve tek başınasınız. Yapabilecek hiçbir şeyin yok. Sevdiklerini çocuklarını, dostlarını düşünüyorsun o an. Benim akciğerlerimde sıkıntı olmuştu. Entübe olacak aşamaya gelmiştim ama arkadaşlarımızın ilgisi ve yardımıyla verilen tedaviler sonucunda sağlığıma kavuştum. Tekrar işime döndüm, mutluyum. İnsanlar maskelerini taksınlar, hijyenlerine devam etsinler. Yakın temasta bulunmasınlar. Odada bekliyorsun ve ne olacağını bilmiyorsun. Bir virüs size savaş açıyor. Sadece dik durmak zorundasın. Ben herhalde dik durdum ve hastalığı yendim."
DHA
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