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Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Önceki duruşmada, "Akıl sağlığım yerinde değil, olay anını hatırlamıyorum" şeklinde savunma yapan Yılmaz'a, bugünkü duruşmada müşteki avukatı Berna Menteş, "Akıl sağlığın yerinde değil ise silah ruhsatını nasıl aldın" diye sordu. Yılmaz ise "Silah ruhsatı alınırken çok ayrıntılı bir inceleme yapılmıyor" dedi.
 25 Şubat 2021 18:34
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Balıkesir'in Havran ilçesinde, öz kızı Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz'ı, otomobiline taktığı GPS cihazıyla takip edip, önce aracına çarparak durduran, ardında da tabancayla vurarak öldüren Mustafa Ali Yılmaz'ın yargılanmasına Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Pratisyen Hekim Gülnur Yılmaz, geçen yıl 27 Haziran'da otomobiliyle Antalya'dan, Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da bu süreçte boşanma aşamasında olduğu eşi Gülden Yozgatlı'ya ulaşabilmek için otomobiline GPS cihazı koyduğu kızı Gülnur Yılmaz'ı takip etmeye başladı. Baba Yılmaz, Havran rampalarında kızı Gülnur Yılmaz'ın kullandığı otomobile arkadan çarparak yoldan çıkardı. Otomobil bariyerlere çarparak durdu. Genç doktor, annesinin yerini söylemediği için babası Mustafa Ali Yılmaz tarafından tabancayla vuruldu. 11'i başına olmak üzere vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan Mustafa Ali Yılmaz ise Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yılmaz, tutuklanırken, genç doktor İzmir'deki Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'SİLAH RUHSATI ALINIRKEN AYRINTILI İNCELEME YAPILMIYOR'

Olayın ardından baba Mustafa Ali Yılmaz'ın yargılanmasına Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 2020 yılı mart ayında görülen duruşmada, Mustafa Ali Yılmaz, "Akıl sağlığım yerinde değil, olay anını hatırlamıyorum" diyerek kendisini savundu.

Bugün görülen duruşmaya ise doktor Gülnur Yılmaz'ın annesi Gülden Yozgatlı, avukat Berna Menteş ve kadın dernekleri üyeleri katıldı. Vatandaşlar, kadın cinayetlerini protesto ederken, mahkemeye ilk kez katılan anne Gülden Yozgatlı da eski eşi Mustafa Ali Yılmaz'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki savunmasına tepki gösterdi.

Katil zanlısı Mustafa Ali Yılmaz'a, bugünkü duruşmada müşteki avukatı Berna Menteş, "Akıl sağlığın yerinde değil ise silah ruhsatını nasıl aldın" diye sordu. Yılmaz ise, "Silah ruhsatı alınırken çok ayrıntılı bir inceleme yapılmıyor" şeklinde cevap verdi.

Duruşma, Mustafa Ali Yılmaz'ın sağlık raporunun beklenmesi için 17 Haziran tarihine ertelendi.

'HER DURUMDA AKLİ DENGESİ YERİNDEYDİ'

Duruşma öncesi gazetecilere açıklamada yapan anne Gülden Yozgatlı, "Ruhsatlı silah alırken akli dengesi yerindeydi. En başa gidersek evlenirken akli dengesi yerindeydi. 2 tane çocuğu meydana getirirken akli dengesi yerindeydi. Malın mülkün peşine düşerken akli dengesi yerindeydi. Her zaman her şekilde askere giderken akli dengesi yerindeydi. Her durumda akli dengesi yerindeydi de bu işi yaptıktan sonra mı kafası birden uçtu. Bu adam gayet akıllıdır, gayet zekidir. Ruhsat için sağlıklıyım raporu alıyor, silah alıyor" dedi.

'KIZIMIN MEZAR TAŞINDA YOZGATLI YAZIYOR'

Ölen kızının soyadının Yozgatlı olarak kullanılmasını isteyen anne Gülden Yozgatlı, "Birazcık vicdanı, merhameti olsa çocuğuna bunu yapmazdı, biz bu duruma gelmezdik. Ortada bunu yapabileceği, yapmak zorunda olduğu hiçbir şey yok. Ben mutlu değildim. 'Sen kötü bir kocaydın, ben seninle aynı çatı altında yaşamak istemiyorum' dedim. Bunun için insan evladını öldürür mü? Ben kızımın cenazesini Yozgatlı olarak okuttum. Kabrine gidin taşını okuyun, 'Yozgatlı' yazıyor. Bizim için o bitmiştir. Hayatımızdan çıkmıştır" diye konuştu.

'ASIL HEDEF ANNEYDİ'

Gülden Yozgatlı'nın avukatı Berna Menteş ise "Bu şahıs kendi öz kızını yakın mesafeden baş bölgesine olmak üzere 20 kurşunla öldürdü ve kendi ruhsatlı silahıyla. Biz şunu soruyoruz, eğer akli dengesi yerinde değil ise bu silah ruhsatını nasıl aldı, defalarca nasıl yeniledi merak ediyoruz? Zaten defalarca belirttiğimiz gibi asıl hedef anne Gülden hanım. Annesine ulaşabilmek için kızının aracına GPS cihazı takarak, 90 kilometre geriden Antalya'dan Balıkesir'e kadar takip ediyor. Olay günü sanığın arabasında yapılan incelemede tabanca, 40'dan fazla mermi, 100'den fazla fişek, 2 adet çekiç, dağcılıkta kullanılan halatlar gibi işkencede kullanılabilecek çeşitli malzemeler çıktı. Gülden hanımı bulup ona işkence etmeye gidiyor. Zaten daha önce de kendisini tehdit etmiş. Kendisini bulamayınca kızının aracına arkadan 3 kere çarparak durduruyor. İnmeye mecbur bırakıyor. Annesinin yerini soruyor. Gülnur annesini korudu. Bir başka kadının hayat hakkını savundu, yaşama hakkını savundu. Onun için öldürüldü. Bu şahıs hasbelkader çıkarsa yarım kaldığı işi bitirecek. Asıl hedef anneydi, hala da öyle. Dedektiflerle anlaşıyor Gülden hanıma ulaşabilmek için. Bir dedektiflik sözleşmesi çıktı evinden, palalar çıktı, ruhsatsız silahlar çıktı, krokiler çıktı kendi el yazısıyla. Akli dengesi gayet yerinde. Tam tersi zekice hazırlanmış planlanarak, tasarlanarak hazırlanmış planını canice bir hisle sonlandırdı" dedi.
DHA
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