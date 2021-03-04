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Maskesiz kameraya takıldıysanız, artık ceza yazılabilecek

Salgınla mücadalede, "Kontrollü normalleşme" döneminin başlamasıyla, İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne 14 maddelik, "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderdi.
 04 Mart 2021 08:10
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Maskesiz kameraya takıldıysanız, artık ceza yazılabilecek

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Buna göre, genel denetim ekipleri oluşturulacak ve düzenli olarak sahada her gün denetim yapılacak. Kent güvenliğine yönelik kameralardan elde edilen görüntülerden de salgınla mücadelede yararlanılacak. İlk denetimler, 260 bin personelle tüm ülkede bugün gerçekleştirilecek.

Genelgeye göre, yeni dinamik denetim süreci şu şekilde işleyecek:

HER GÜN DENETİM: Denetim faaliyetlerine; tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) vermesi sağlanacak. Vali ve kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri oluşturulacak. Bu ekiplerin vali, vali yardımcısı, kaymakamlar ve il/ilçe müdürlerinin başkanlığında düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacak.

İŞYERLERİ HAFTALIK: İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri (İSDEM) bünyesinde bulunan İşyeri Denetim Ekipleri ve Mahalle Denetim Ekiplerine, belediye/il özel idaresi, meslek odaları, iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetmenlerinden oluşturulan yeni denetim ekipleri dahil edilecek. Bu ekipler sorumluluk sahasında bulunan bütün işyerlerini haftalık olarak denetleyecek ve İSDEM'e raporlayacak.

KAMERALARDAN TAKİP: Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından azami şekilde istifade edilecek, kamera kayıtları incelenerek tedbirlere aykırı uygulamaların görüntülerden tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecek.
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