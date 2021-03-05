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Vali'den 'Karadeniz Bölgesi'ne gitmeyin' uyarısı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentteki vaka sayısının azalması için vatandaşları uyararak, "Zorunlu olmadıkça Karadeniz Bölgesi'ne özellikle kırmızı olan illerimize gitmemenizi tavsiye ediyoruz. Eğer gitmeleri gerekiyorsa süratle oradan dönmelerini istiyoruz" dedi.
 05 Mart 2021 10:03
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Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 20-26 Şubat tarihlerinde her 100 bin kişide 110,5 koronavirüs vaka sayısı ile Türkiye haritasında 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Amasya'da, yapılan denetim çalışmaları artırılırken, ek tedbirler de alınmaya başlandı.

Kentin işlek cadde ve sokaklarında polis ekipleri tarafından denetimler yapılıyor, belediye hoparlöründen yapılan anonslarla vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçileceği ve ilk uygulamanın 260 bin personelle tüm ülkede başlatılacağı açıklamasının ardından, 'Yeni Dinamik Denetim Süreci' kapsamında esnaf ve vatandaşlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlere katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

'AİLE, ARKADAŞ, EŞ, DOST ZİYARETLERİ YAPMAYIN'

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Masatlı, "Son bir yıldır salgınla ilgili çok ciddi bir mücadele veriliyor. Bizim genel manada hastalıkla ilgili önemli bir sorunumuz olmadı ama özellikle son bir aydır mücadelemiz arttı. Mutasyonlu virüsün özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yayılmasından kaynaklı olarak ilimizde bundan olumsuz etkilendi ve Amasya, kırmızı iller arasında yerini aldı. Bu durum başta ben olmak üzere tüm Amasya halkımızı üzdü. Kurallara harfiyen uyarak bu kırmızıyı turuncuya, akabinde sarıya ve maviye dönüştürmeliyiz. Bununla ilgili ciddi çalışmalara başladık, bu renklere çok uzak bir il değiliz. Bununla ilgili vatandaşlarımızdan bazı taleplerimiz olacak. Zorunlu olmadıkça Karadeniz Bölgesi'ne özellikle kırmızı olan illerimize gitmemenizi tavsiye ediyoruz. Eğer gitmeleri gerekiyorsa süratle oradan dönmelerini istiyoruz. Burası kadim bir Osmanlı ve Selçuklu şehridir, dolayısıyla burada bir aile kültürü var. Aile, arkadaş, eş, dost ziyaretlerini bu dönemde yapmayacağız" diye konuştu.

'ÖZVERİLİ DAVRANMAYA DEVAM ETMELİYİZ'

Vatandaşları taziye gibi kalabalık yerlere gitmemesi konusunda uyaran Vali Masatlı, "Maske, mesafe ve temizlik kuralına her yerde ve her şekilde uymamız salgınla olan mücadelemizi güçlendirecektir. Bu zamana kadarki özverilerinden, fedakarlıklarından dolayı tüm Amasya halkına teşekkür ediyorum. Ancak son bir defa daha başta esnaflarımız olmak üzere okula gitmek için can atan öğrencilerimiz, yaşlılarımız, gençlerimiz için özverili davranmaya devam etmeliyiz. İlimizin rengini önce turuncu, sonra sırasıyla sarı ve maviye çevirip, normal hayatımıza bu şekilde dönmeliyiz. Bu nedenle tüm kurallara uymalıyız" şeklinde konuştu.
DHA
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