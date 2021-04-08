7 başlıkta emekli kamu personeline ödenen bayram ikramiyelerine dair bilgiler
|08 Nisan 2021 14:05
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* Bayram ikramiyesi, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alan memur, işçi, esnaf ve hak sahiplerine her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında iki kez aylık tutarlarının dışında 1000 TL şeklinde yapılan bir ödemedir.
* Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri emeklilik statüsünde veya hak sahipliği konumunda Kurumlarınca aylık ödenmesine devam edenlere yapılan bir ödemedir. Emeklilik statüsünde veya hak sahipliği konumunda aylık almayanlara ödeme yapılmamaktadır.
* Yasal dayanağı 5510 sayılı Kanun Ek Madde 18 hükmündedir. Bu hükme göre;
Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda aylık alma şartıyla, Ramazan ve Kurban Bayramında 1000'er TL. tutarında ikramiye ödenmektedir.
* Kendisi aylık alıyorsa 1000 TL, hak sahipleri aylık alıyorlarsa hak sahipliği oranında ödenmektedir. Örnek; Dul eş memur olarak çalışmıyorsa ve memur olarak emekli aylığı almıyorsa % 75 oranında, bu şekilde bir çalışıyorsa veya emekli aylığı alıyorsa % 50 oranında ödenir. Hak sahipliği oranı % 75 ise 750 TL., % 50 ise 500 TL, % 25 ise 250 TL. ödenmektedir.
* Şayet birden fazla dosyadan aylık alanlara en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılmaktadır. Örnek; Kendi aylığı ile birlikte eşinden dolayı da % 50 oranında dul aylığı alan kişi sadece kendi aylığından dolayı 1000 TL. alacak, eşinden dolayı ayrıca bayram ikramiyesi alamayacaktır.
* Bu şekilde yapılan ödemeler, hak sahiplerinin evlenmesi halinde evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmamakta ve bu ödemelerden kesinti yapılmamakta ve haczedilememektedir.
* Bu sene bayram ikramiyeleri;
Mayıs 2021 ayı içerisinde SGK tarafından aylık ödemesi yapılan emekliler, hak sahipleri Ramazan Bayramı için bayram ikramiyesi alacaklardır.
Temmuz 2021 ayı içerisinde de yine SGK tarafından aylık ödemesi yapılan emekliler, hak sahipleri Kurban Bayramı için bayram ikramiyesi alacaklardır.
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