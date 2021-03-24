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Erdoğan, kongre konuşmasını yapıyor/Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresinde konuşma yapıyor
 24 Mart 2021 11:26
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Erdoğan, kongre konuşmasını yapıyor/Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresinde konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara Spor Salonu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında illerin isimlerini tek tek sayarak hoşgeldiniz dedi.

Erdoğan, "Alem düşman kesilse, gönül senden vazgeçmez, Adıyaman hoş geldin. Açtığın kutlu kapılar sonsuza dek kapanmaz, Bitlis hoş geldin. Her köşesi güzellik dolu cennet şehrim, Bolu hoş geldin. Fırat'ın türküsünü en güzel gakkoş söyler, Elazığ hoş geldin. Bir ömrün yetmediği İstanbul, hoş geldin. Dünyada biriciksin, İzmir hoş geldin" dedi.

- Vatan toprağının her karışını alın teriyle sulayan çiftçimizi, esnafımızı, her meslekten kardeşimizi selamlıyorum. Hangi inançtan, hangi kökenden, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun bu ülkenin 84 milyon insanının her birini selamlıyorum. Canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, tüm kahramanlarımızı selamlıyorum. Sizlerin şahsında gözü ve kalbi Türkiye'nin üzerinde olan, bugün bu salonu en az sizler kadar heyecanla takip eden herkesi selamlıyorum.

"Evet, bugün burada sizler; 81 vilayetiyle, 84 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi, yüzlerce milyon kardeşimizle tüm coğrafyamızı, milyarlarca dostumuzla tüm dünyayı temsil ediyorsunuz. Sizlerin şahsında kalbi millet ve memleket sevdasıyla çarpan, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla tüm vatandaşlarımızı selamlıyorum. Sizlerin şahsında, bu halkın refahı, bu ülkenin kalkınması, bu devletin büyümesi için gecesini gündüzüne katan herkesi selamlıyorum. Sizlerin şahsında, kendisi ve ülkesi için çalışan, üreten, vatan toprağının her karışını alın teriyle sulayan işçimizi, çiftçimizi, esnafımızı, girişimcimizi, her meslekten kardeşimizi selamlıyorum.

Sizlerin şahsında, hangi inançtan, hangi kökenden, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun, bu ülkenin 84 milyon insanının hepsini selamlıyorum. Sizlerin şahsında, Anadolu'yu vatan yapmak için yola çıktığımız günden beri istiklalimiz ve istikbalimiz için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, bugün de yurt içinde ve yurt dışında aynı mücadeleyi sürdüren tüm kahramanlarımızı selamlıyorum.

Sizlerin şahsında, gözü ve kalbi Türkiye'nin üzerinde olan, bugün bu salonu en az sizler kadar heyecanla takip eden tüm kardeşlerimizi, dostlarımızı, tüm mazlumları selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin, hepsinin üzerine olsun.

Ayrıntılar gelecek...

AK Parti bugüne dek toplam 9 kongre yaptı
AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 19 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, üçü olağanüstü, altısı olağan olmak üzere toplam 9 kongre yaptı.
Memurlar.Net
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