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Twitter'ın ilk paylaşımını Türk asıllı iş insanı satın aldı!

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in tarafından atılan ve platformdaki ilk tweet olma özelliğini taşıyan gönderiyi 2,9 milyon dolara (yaklaşık 23 milyon TL) satın alan Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, çok akıllıca bir yatırım yaptığını belirterek "Dijital varlık biçiminde bir insanlık tarihi parçası. Bundan 50 yıl sonra insanlık tarihinin ilk 'tweet'inin fiyatının ne olacağını kim bilebilir? Ben dijital dünyanın Mona Lisa'sını satın aldım" ifadelerini kullandı.
 25 Mart 2021 23:18
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Twitter'ın ilk paylaşımını Türk asıllı iş insanı satın aldı!

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in attığı ilk tweet'i satın alan iş insanı Sina Estaviİ BBC'den Justin Harper'a konuştu. Türk asıllı bir Malezya vatandaşı olan Estavi, çok akıllıca bir yatırım yaptığını ifade ederek, "Dijital varlık biçiminde bir insanlık tarihi parçası. Bundan 50 yıl sonra insanlık tarihinin ilk tweet'inin fiyatının ne olacağını kim bilebilir?" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÜNYANIN "MONA LİSA"SI

Estavi, ayrıca Dorsey'in tweet'ini dijital dünyanın "Mona Lisa"sı olarak adlandırdı.

Bununla birlikte, uzmanlar da Twitter kurucusunun ilk paylaşımının çok değerli bir varlık olduğu konusunda Estavi ile hemfikir olduklarını açıkladı.

44 yaşındaki ABD'li CEO'nun 21 Mart 2006 tarihinde paylştığı "just setting up my twttr" (twitter hesabımı kurmaya başladım) ifadelerini içeren gönderisi geçen ay online müzayedeye çıktı. Dorsey, satıştan elde ettiği geliri Afrika'daki yoksullukla mücadele eden Give Directly's Africa Response adlı kuruluşa bağışladığını açıkladı.

Bridge Oracle adlı kripto para firmasının CEO'su olan Estavi ise ödemeyi ethereum kullanarak yaptı. Tweet, dijital ortamda şifrelenerek NFT olarak sertifikalandı.

NFT NEDİR?

Non-Fungible Token (NFT) değiştirilemez ve benzersiz bir nesneyi temsil eden özel bir kriptografik simge türüne deniliyor. NFT'nin ayrıntıları blockchain (blok zinciri) olarak bilinen bir dijital defterde kaydedilere bir dijital eserin gerçek olduğunun doğrulanmasına yardımcı oluyor. Alıcılar genellikle sanat eserini dijital olarak sergilemek için sınırlı haklara sahip oluyor ve eserin hakları genellikle yaratıcıya ait oluyor.

"NFT'NİN GELECEKTE ULAŞACAĞI NOKTALARI ÖNGÖRÜYORUM"

Estavi, "NFT'nin büyüyen bir pazar olduğuna inanıyorum ve biz sadece bunun başındayız. Müzik, fotoğraf, video, blog postları ve sosyal medya paylaşımları gibi dijital içeriklerin tüm formları artık NFT olarak satılabilir" dedi.

Bununla birlikte 29 girişimci, yatırımcılarının ve arkadaşlarının Dorsey'in tweet'ini alması hakkında kendisini takdir eden mesajlar gönderdiklerini sözlerine ekleyerek, "Etrafımdaki herkes yaptığım yatırımdan dolayı beni takdir etti ve çok mutlu oldu, çünkü onlar NFT'nin gelecekte ulaşabileceği noktaları görebiliyor ve sosyal medyadaki etkisinin farkındalar" açıklamasını yaptı.

FİYAT YÜKSEK Mİ?

Paylaşım milyonlarca dolarlık fiyatı bazı eleştirmenler tarafından anlamsız bulunsa da, yatırım uzmanları Estavi'nin kurnazca davrandığını düşünüyor.

Sosyal medya uzmanı Cathy Hackl, "Bu durumuİ bu ilk tweet'e sahip olmanın gelecekte nadir bir kitabın ilk baskısı gibi görülebileceğine benzetebiliriz. Twitter yeni bir iletişim çağını başlattı ve bu tweet onun ilk ürünü" dedi.

NFT PAZARI 1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Dorsey'in tweet'i, ABD merkezli Cent'in sahibi olduğu Valuables adlı çevrimiçi bir platform aracılığıyla satıldı. Cent'in kurucu ortağı Cameron Hejazi, ise ilk "tweet"in platformda şimdiye kadar satılan en yüksek değerli varlık olduğunu söyledi.

Hejazi, "Şok oldum ama şaşırmadım. bu varlıkların değeri son derece öznel. Ayrıca, para bu kadar iyi bir amaca gittiği için mutluyuz" dedi.

Öte yandan Hejazi, NFT pazarının şu anda 1 milyar dolar değerine ulaştığını söyledi.

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