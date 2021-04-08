Çin Büyükelçisine tepkiler: İstenmeyen adam ilan edilsin!

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Genel Kurul'da, güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi görüşülürken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan, Çin'in büyükelçilik hesabından Akşener ve Yavaş hakkında atılan tweeti gündeme getirdi. Türkkan, "Siyaset kurumuna karşı işlenmiş bu hadsizliği kınıyoruz. Çin Büyükelçiliği en hafif tabirle ayıp işlemiştir. Bizler her mecrada Doğu Türkistan'da vuku bulan bu mezalimi dile getirmekten vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

'İstenmeyen adam ilan edilsin'

'Kabul edilemez'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, Çin Büyükelçiliği'nin mesajının kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konu diplomatik kuralları aşan, diplomatik nezaketi tamamen göz ardı eden bir davranış şeklidir; kabul edilemez. Böyle bir paylaşımı doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Türkiye'de siyasi partilerin ne zaman ne konuşacakları, hangi ölçüde konuşacakları ve bunu tayin etme hakkının da bir başka ülkenin büyükelçisine düşmediğini açık ve net şekilde ifade ediyoruz. Bu, bizim demokratik kurallarımıza aykırı bir davranış şeklidir, şiddetle reddettiğimizi ifade etmek istiyorum."

Türkkan, Çin büyükelçisinin tavrı karşısında gösterdiği duyarlılık nedeniyle Elitaş'a teşekkür ederek, devletin içişlerine müdahale şeklindeki bu davranış karşısında, büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edilmesini beklediklerini kaydetti.

'Sınır dışı edilsin'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, Çin Büyükelçisi'nin haddini bilmesi gerektiğini belirterek, "Çin Büyükelçisi Sayın Meral Akşener'e ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na ayar veriyorsa ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Devleti, o büyükelçiyi kulağından tutup sınır dışı edemiyorsa yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

HDP'li vekilden kelepçeli tepki

HDP'nin engelli İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Meclis kürsüsüne, "kelepçe" ile çıktı. Piroğlu, daha sonra kelepçeyi kürsüdeki mikrofona taktı.