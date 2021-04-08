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Tacizci şoföre şaka gibi ceza

İstanbul'da Özbek Nodira M. (46), 28 Temmuz 2020 sabahı Topkapı'ya gitmek için minibüse bindi. Esenler Otogarı'na geldiğinde minibüste kendisinden başka yolcu kalmamıştı.
 08 Nisan 2021 08:28
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Tacizci şoföre şaka gibi ceza

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre: İddiaya göre minibüs şoförü İzzet A. kadına "Sen nerelisin, tanışalım, arkadaş olalım, para lazımsa veririm, sahip çıkarım, ev açarım, sana bakarım" şeklinde söylemlerde bulundu. Bu sözlerden rahatsız olan Nodira M. şüpheliye minibüsten inmek istediğini ve evli olduğunu söyledi. Bunun üzerine İzzet A. minibüsü durdurarak kadına "Bir şey olmaz, evli olabilirsin, numaranı ver tanışalım arkadaş olalım" dedi. Şoförün minibüs kapısını açmaması üzerine korkan kadın telefonunu İzzet A.'ya vermek zorunda kaldı ve ancak bu sayede minibüsten inebildi. Nodira M. sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

CİNSEL TACİZDEN 2 BİN 240 TL

Bakırköy 54'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada mahkeme sanığa 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 1 yıl 3 ay, 'cinsel taciz' suçundan da 112 gün karşılığı olarak 2 bin 240 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu nedeniyle iki ceza için de hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
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