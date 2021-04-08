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Köpeğe çarpıp kaçan minibüsün sürücüsü kamera kayıtlarından bulundu
Osmaniye'de, minibüsle köpeğe çarpıp kaçması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından belirlenen sürücüye 1033 lira ceza kesildi.
|08 Nisan 2021 10:44
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Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yusuf Çenet Bulvarı'nda, bir minibüsün köpeğe çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki KGYS ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, köpeğe çarpıp kaçan aracın H.G. idaresindeki yolcu minibüsü olduğunu belirledi. Ekipler, H.G'ye 1033 lira ceza kesti.
Minibüsün köpeğe çarpması KGYS kamerasına yansıdı.
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