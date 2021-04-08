Aksaray'da FETÖ'den yakalanan eski komiser yardımcısı tutuklandı
Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski komiser yardımcısı, tutuklandı.
|08 Nisan 2021 11:02
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin polis mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Eskil ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheli eski komiser yardımcısı M.A.C. (48) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
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