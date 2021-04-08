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Sakarya İstinaf, 2,55 yılda yaklaşık 78 bin dosyayı karara bağladı

Mahkeme Başkanı Nuri Koçer: "Arkadaşlar gerçekten canla başla çalışıyor, vatandaşımızı mümkünse mağdur etmeden 2-3 aylık bir dönemde kararını verip gönderelim istiyor. Bundan dolayı doğru ve hızlı karar vermeye çalışıyoruz"
 08 Nisan 2021 11:43
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Sakarya İstinaf, 2,55 yılda yaklaşık 78 bin dosyayı karara bağladı

2018 yılı eylül ayında faaliyete başlayan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, "doğru ve hızlı karar verme prensibi"yle çalışarak 2,5 yılda yaklaşık 78 bin dosyayı karara bağladı.

Bünyesinde 8 ceza ve 11 hukuk dairesi bulunan istinaf, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın'daki ilk derece mahkemelerinin kararlarını inceliyor.

Bölge Adliye Mahkemesi, ceza dairelerinde 2018'de 2 bin 573 dosyadan 2 bin 102'sinde, 2019'da 22 bin 5 davadan 17 bin 711'inde, 2020'de 19 bin 82 dosyadan 17 bin 549'unda ve bu yıl 7 bin 352 davadan 6 bin 467'sinde hüküm kurdu.

İstinaf, hukuk dairelerinde ise 2018'de 1286 davadan 855'inde, 2019'da 21 bin 163 dosyadan 13 bin 252'sinde, 2020'de 19 bin 706 davadan 14 bin 252'sinde ve bu yıl 6 bin 564 davadan 5 bin 672'sinde karar verdi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde 2018 yılı eylül ayından bu yana ceza dairelerinde 51 bin 12 dosyadan 43 bin 829'unda, hukuk dairelerinde ise 48 bin 719 dosyadan 34 bin 31'inde karar çıktı. Böylece 2,5 yılda gelen 99 bin 731 dosyadan 77 bin 860'ı için hüküm kuruldu.

Öte yandan istinaf mahkemesince karar verilen davalardan 2019'da 3 bin 189, 2020'de ise 4 bin 696 dosya Yargıtaya temyiz incelenmesine gönderildi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin dosya karar dağılımı ise şöyle:

Ceza daireleri gelen dosya sayısıCeza daireleri karar sayısıHukuk daireleri gelen dosya sayısıHukuk daireleri karar sayısı
2018257321021286855
201922.00517.71121.16313.252
202019.08217.54919.70614.252
20217352646765645672
Toplam51.01243.82948.71934.031

- "271 personelle hizmet veriyoruz"

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, AA muhabirine, bölge adliye mahkemelerinin 2016 yılında kurulmaya başlandığını söyledi.

Sakarya'da mahkemenin 2018 Eylül ayında faaliyete başladığını belirten Koçer, 88 hakim, 13 cumhuriyet savcısı ile 170'i müdür, katip, mübaşir, teknisyen ve hizmetli olmak üzere 271 personelle hizmet verdiklerini kaydetti.

Koçer, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın'daki ilk derece mahkemelerinin davalarına baktıklarını dile getirerek, "Dosya bize geliyor. Karar doğruysa onaylıyoruz. Kararda ufak tefek hata varsa düzelterek onama yapabiliyoruz. Karar hatalı ise o kararı bozuyoruz, yeniden yargılamaya başlıyoruz ve yeni bir karar veriyoruz." dedi.

Doğru ve hızlı karar vermenin önemine işaret eden Koçer, "Arkadaşlar gerçekten canla başla çalışıyor, vatandaşımızı mümkünse mağdur etmeden 2-3 aylık bir dönemde kararını verip gönderelim istiyor. Bundan dolayı doğru ve hızlı karar vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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