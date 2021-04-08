Ayasofya İmamı, Marmara Üniversitesi'ne geri döndü
Ayasofya İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.
|08 Nisan 2021 11:46
|+Aa- Yazdır
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.
Alınan bilgiye göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.
Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.
53 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Tek Pencere Teşvik Sistemi çalışmasında sona yaklaşıldı
08 Nisan 2021 13:05
|Kovid-19 hastasına ilk kez canlı donörlerden akciğer doku nakli yapıldı
08 Nisan 2021 11:30
|'10 gün entübe olmak demek hayatla 10 gün bağınız yok demek'
08 Nisan 2021 11:16
|'Rizeli astronotlar'a Rusya'dan davet
08 Nisan 2021 11:02
|Marmara Bölgesi'nde geçen ay yağışlar yüzde 30 arttı
08 Nisan 2021 10:59
|İstanbul'da kuvvetli sağanağın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor
08 Nisan 2021 10:48
|Türksat, 'Kariyer Söyleşileri'ni youtube kanalı üzerinden yapacak
08 Nisan 2021 10:37
|Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutant virüsün bulaşma süresini açıkladı
08 Nisan 2021 10:25
|Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
08 Nisan 2021 10:19
|Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, kalp krizi geçirdi
08 Nisan 2021 10:01