Bilim Kurulu, 1 ay sonra yüz yüze toplanıyor
|08 Nisan 2021 11:57
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplanıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantı yerinde karar döneminin başladığı 1 Mart'tan bu yana yapılan ilk yüz yüze toplantı olacak.
Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, dün 55 bine dayanan rekor vaka sayısının nedenlerini ve atılması gereken adımları değerlendirecek.
Toplantının bir diğer gündem başlığı 13 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı olacak.
Bilim Kurulu'nda virüsün yayılımını engellemek adına Ramazan ayına ilişkin yeni tavsiye kararlar alınması da bekleniyor.
Son olarak, aşılama süreci ve aşıların teminine ilişkin son gelişmelerde toplantıda ele alınacak konular arasında.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.
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