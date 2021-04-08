1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında öğrenciler sanatla buluşuyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: "81 ildeki Anadolu Güzel Sanatlar Liselerimizi 1000 okulumuzla eşleştirdik. Ortaklaşa etkinlikler Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek"
 08 Nisan 2021 12:17
+Aa- Yazdır
Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında öğrenciler sanatla buluşuyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" Projesi kapsamında, 81 ilde güzel sanatlar liselerinin gönüllü öğrencileri, 1000 okuldaki öğrenci arkadaşlarına yeteneklerine bağlı olarak müzik ya da resim alanında bilgi ve birikimlerini aktarmaya başladı.

MEB, okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" Projesi'ni başlattı. Projede, somut adımlar atılmaya devam ederken, bu kapsamda, 1000 okulun öğrencilerinden müzik ve resim alanında yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrencilere destek vermek için 81 ilde çevrim içi etkinlikler başladı.

Güzel sanatlar liselerinde okuyan gönüllü öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde, mart ayında 81 ilde okulların eşleştirilmesinden sonra oluşturulan çevrim içi gruplarda, haftada iki gün birer saat, 1000 okul öğrencilerine müzik ve resim alanında bilgi ve birikimlerini aktarmaya başladı.

- Eserler, platformda öğrenciler ve öğretmenler ile paylaşılacak

Resim alanında etkinlikte yer alan öğrencilerden, program sırasında öğrendikleri bilgiler ışığında, serbest konulu ve serbest malzemeyle birer resim yaparak yarışmaya katılmaları bekleniyor.

Müzik alanında ise öğrenciler, etkinlikler sırasında öğrendikleri bir eseri görüntülü olarak seslendirip kaydederek oluşturdukları bireysel videolar ile yarışmaya katılabilecekler.

Değerlendirmeye alınacak tüm eserler nisan ayı sonunda MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne ait Mesleğim Hayatım platformundan tüm öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılacak. Dereceye giren eserler 24 Mayıs 2021'de https://mtegm.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakan Danışmanı Dr. Aylin Şengün Taşçı'nın koordinasyonunda sürdürülen ve iki ay sürecek etkinliğin bitiminde, her ilde öğretmenlerden oluşan jürinin seçimi sonucunda, müzik ve resim branşlarında birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecek.

Mayısta 81 ilde seçilen birinci öğrencilere birer dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncü öğrencilere de birer tablet armağan edilecek.

- "Öğretmen, öğrenci, veli ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, projenin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olduğuna işaret etti.

Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar attıklarını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Proje ile ilgili çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor. Projenin hedeflerinden bir tanesi de 1000 okuldaki öğrencilerimizin kültür ve sanat alanında yeteneklerini geliştirmelerine destek olmaktı. Bu amaçla 81 ildeki Anadolu Güzel Sanatlar Liselerimizi 1000 okulumuzla eşleştirdik. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimiz 1000 okuldaki öğrenci arkadaşları ile müzik ve resim alanında ortaklaşa etkinlikler yapacaklar. Bu etkinlikler, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek. Okullar arası dayanışma ve akran eğitimi açısından da çok güzel bir proje alacak. Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında kültür ve sanatla ilgili bu etkinliğin gerçekleştirilmesine ve koordinasyonuna emek veren Dr. Aylin Şengün Taşçı'ya, süreci başarılı bir şekilde yöneten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze ve 81 il müdürümüze, 1000 okul yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır'
05 Nisan 2021 12:27		 MEB, LGS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
05 Nisan 2021 10:04
Bakan Selçuk: 26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini ulaştırıyoruz
01 Nisan 2021 17:50		 'Salgına karşı çözüm geliştiren tek meslek lisesi Türkiye'de'
01 Nisan 2021 13:16
'Ziya Öğretmen' fizik öğretmenleriyle buluştu
01 Nisan 2021 11:35		 İmam hatiplerde 8 bin yönetici ve öğretmen, eğitim yöneticiliği semineri aldı
31 Mart 2021 11:10
MEB'den bir gazetede yer alan taşıt kiralama haberine yalanlama
30 Mart 2021 18:26		 Bakan Selçuk, kalıcı uzaktan eğitimin nasıl yapılacağını anlattı
29 Mart 2021 09:15
Müfredatın yüzde 20'si uzaktan eğitimle verilecek
28 Mart 2021 07:48		 EBA dijital 20 milyar tıklanma ile dünya birincisi
28 Mart 2021 07:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:11 - Traktörünün pulluğuna taş takıldı, lahit mezar ortaya çıktı13:05 - Tek Pencere Teşvik Sistemi çalışmasında sona yaklaşıldı12:58 - Tekirdağ'da artan vakaların yüzde 30'unu gençler oluşturuyor12:48 - Personelinde korona vakaları artan belediye özür diledi12:43 - Balıkesir'de Fatma öğretmen kalbine yenik düştü
12:37 - Bakan Soylu: Domuz Dağı'nda 6 terörist öldü, biri de kıpkırmızı12:28 - Erdoğan: Yerli aşıyı tüm insanlığın istifadesine sunacağız12:25 - Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi12:17 - Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında öğrenciler sanatla buluşuyor12:12 - Gün ortası döviz fiyatları12:11 - Nişana katılan 100 kişi korona oldu, 75 ev karantinaya alındı
12:06 - Antalya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı12:04 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı12:03 - Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor11:59 - Doktor, eczacı komşusunu 'otopark' kavgasında bıçakladı11:57 - Bilim Kurulu, 1 ay sonra yüz yüze toplanıyor
11:54 - Bakan Ersoy'dan aşılama programı açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma mı geliyor?
Ayasofya İmamı, Marmara Üniversitesi'ne geri döndü
Yufkacıya kaçan eltilerden sonra bir başka skandal!
Anayasa Mahkemesinden sözleşmeli öğretmenlik ve sözlü sınavla ilgili karar
Bir skandal daha: 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı
Bilim Kurulu, 1 ay sonra yüz yüze toplanıyor
Piyasalar TCMB faiz kararına odaklanlandı
Öğretmenlerin sadece yüzde 10'u aşılandı
Komisyonda kabul edildi: Ücretsiz izne ayrılanlara 1500 TL destek
Bilim insanları: İngiltere Pazartesi sürü bağışıklığına geçecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ghost 3
aperatif 2
ön izleme 2
bir tık 2
asteroid 1
ramazanda tüm ülkeyi dinlendirmek 2
TDK ve TDD öneri farkları 1
bir şehrin yaşam standardını öğrenmenin en kolay yolu 2
girişim 1
kese kağıdı 4
SON İLANLAR
Los Angeles Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
OECD Daimi Temsilciliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı sözleşmeli 5 uzman personel alacak
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam