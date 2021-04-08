Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında öğrenciler sanatla buluşuyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" Projesi kapsamında, 81 ilde güzel sanatlar liselerinin gönüllü öğrencileri, 1000 okuldaki öğrenci arkadaşlarına yeteneklerine bağlı olarak müzik ya da resim alanında bilgi ve birikimlerini aktarmaya başladı.

MEB, okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" Projesi'ni başlattı. Projede, somut adımlar atılmaya devam ederken, bu kapsamda, 1000 okulun öğrencilerinden müzik ve resim alanında yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrencilere destek vermek için 81 ilde çevrim içi etkinlikler başladı.

Güzel sanatlar liselerinde okuyan gönüllü öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde, mart ayında 81 ilde okulların eşleştirilmesinden sonra oluşturulan çevrim içi gruplarda, haftada iki gün birer saat, 1000 okul öğrencilerine müzik ve resim alanında bilgi ve birikimlerini aktarmaya başladı.

- Eserler, platformda öğrenciler ve öğretmenler ile paylaşılacak

Resim alanında etkinlikte yer alan öğrencilerden, program sırasında öğrendikleri bilgiler ışığında, serbest konulu ve serbest malzemeyle birer resim yaparak yarışmaya katılmaları bekleniyor.

Müzik alanında ise öğrenciler, etkinlikler sırasında öğrendikleri bir eseri görüntülü olarak seslendirip kaydederek oluşturdukları bireysel videolar ile yarışmaya katılabilecekler.

Değerlendirmeye alınacak tüm eserler nisan ayı sonunda MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne ait Mesleğim Hayatım platformundan tüm öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılacak. Dereceye giren eserler 24 Mayıs 2021'de https://mtegm.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakan Danışmanı Dr. Aylin Şengün Taşçı'nın koordinasyonunda sürdürülen ve iki ay sürecek etkinliğin bitiminde, her ilde öğretmenlerden oluşan jürinin seçimi sonucunda, müzik ve resim branşlarında birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecek.

Mayısta 81 ilde seçilen birinci öğrencilere birer dizüstü bilgisayar, ikinci ve üçüncü öğrencilere de birer tablet armağan edilecek.

- "Öğretmen, öğrenci, veli ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, projenin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olduğuna işaret etti.

Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar attıklarını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Proje ile ilgili çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor. Projenin hedeflerinden bir tanesi de 1000 okuldaki öğrencilerimizin kültür ve sanat alanında yeteneklerini geliştirmelerine destek olmaktı. Bu amaçla 81 ildeki Anadolu Güzel Sanatlar Liselerimizi 1000 okulumuzla eşleştirdik. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimiz 1000 okuldaki öğrenci arkadaşları ile müzik ve resim alanında ortaklaşa etkinlikler yapacaklar. Bu etkinlikler, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek. Okullar arası dayanışma ve akran eğitimi açısından da çok güzel bir proje alacak. Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında kültür ve sanatla ilgili bu etkinliğin gerçekleştirilmesine ve koordinasyonuna emek veren Dr. Aylin Şengün Taşçı'ya, süreci başarılı bir şekilde yöneten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze ve 81 il müdürümüze, 1000 okul yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."