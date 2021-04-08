Antalya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si tutuklandı.
|08 Nisan 2021 12:06
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile bağlı büro amirliklerince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen 13 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi, 3'ü ise soruşturmalarının sürdüğü illere gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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