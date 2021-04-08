Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|08 Nisan 2021 13:42
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Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet A. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün emniyet yapılanmasına yer aldığını ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştığını ifade ederek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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