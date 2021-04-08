Mahkemenin müebbet verdiği sanığa istinaftan beraat kararı

Korkuteli ilçesinde iki çocuk annesi Dilara Kandak'ın ölü bulunmasıyla ilgili ceza alan eski eşi Ahmet Yorulmaz hakkında Antalya Bölge Adliye Mahkemesine yapılan istinaf başvurusu üzerine 1. Ceza Dairesinde yeniden duruşma yapıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın maktule yönelik cinsel saldırı gerçekleştirdiğine ve bu suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme suçunu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli kesin, objektif, her türlü şüpheden uzak somut delil bulunmadığını belirtti.

Mütalaada, sanık hakkında verilen hükümlerin kaldırılması ve beraatine karar verilmesi talep edildi.

Mahkeme heyeti, Ahmet Yorulmaz'a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "nitelikli cinsel saldırı"dan verilen 12 yıl hapis cezasını kaldırarak sanığın beraatine hükmetti.

Sanık avukatı Nihan Kanat, gazetecilere, mahkemenin ayrıca Dilara Kandak'ın öldürülmesi ve cinsel saldırı eylemlerini gerçekleştiren fail ya da faillerin belirlenmesi için Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdiğini bildirdi.

Kendisinden 40 gün haber alınamayan Dilara Kandak'ın (23) cesedi, 4 Mart 2018'de Gölbentler mevkisinde eli, kolu, ayakları iple bağlı ve çıplak halde battaniyeye sarılı bulunmuştu. Boğularak öldürülen Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, boşandığı eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu tespit edilmişti. Tutuklanan Yorulmaz, 3 Temmuz 2020'de "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırı"dan da 12 yıl hapis cezasını çarptırılmıştı.