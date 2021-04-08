Deniz canlıları müzesi yıkıldı, mumyalanmış balıklar açıkta kaldı
|08 Nisan 2021 17:12
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Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır biriktirerek mumyaladığı deniz canlılarını burada sergilediğini söyledi.
Balcı, müzenin belediye tarafından usulsüz olarak yıkıldığını savunarak, şöyle devam etti:
"Belgelerimiz olduğu halde 'Belge tanımıyorum.' diyen belediye tarafından yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği belgeler, kira kontratımız var elimizde, onları bile tanımadı. 'Ben belediyeyim.' dedi ve yıktı. Yıkması benim için problem değil çünkü Kenan bugün var yarın yok ama Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde öğrencilerimiz, öğretmenlerinin verdiği dersleri yapıyor, denizlerimizde hangi canlılar var onları görüyor. Çocuklarımıza ve geleceğimize zulüm ettiler."
Balcı, balıkların mumyalanıp orijinalliğinden bir şey kaybetmediğini belirterek, "Biz bunları mumyaladık, çok uğraş verdik halkımız denizlerdeki değerleri görsün diye. Şu anda yağmur yağıyor, dün de güneş vardı, 10 gün böyle giderse bu hava şartlarında mumyalama işlemi bozulur, balıklar çöp olur." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Balcı, "Tek ümidimiz Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız bu olaya el atsın. Beylikdüzü Belediyesi birçok yerde arazileri başkasına hediye edip çay bahçesi, kafeterya yaptırıyor, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni yıkmaya geliyor. Kira kontratımız var, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği evraklar var. Çocuklarımızın hatırı için müzeye sahip çıkılmasını istiyorum." diye konuştu.
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