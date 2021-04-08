Kastamonu'da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı.
|08 Nisan 2021 18:33
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Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildi.
Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Doğanyurt Yatılı Bölge Ortaokuluda eğitim öğretimin 16 Nisan'a kadar uzaktan devam etmesi, okulun pansiyonunun da kapatılması kararlaştırıldı.
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