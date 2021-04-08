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Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 08 Nisan 2021 18:55
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Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 18.23'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,73 kilometre derinlikte meydana geldiği, merkez üssünün Datça'ya 26,9 kilometre mesafede olduğu belirlendi
Anadolu Ajansı
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