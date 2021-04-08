İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden Biontech açıklaması
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "60 yaş üstü vatandaşlarımıza tüm devlet hastanelerimizde Biontech aşısı yapılabilmektedir" dedi.
|08 Nisan 2021 20:22
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Memişoğlu açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Kemal Memişoğlu, "60 yaş üstü vatandaşlarımıza tüm devlet hastanelerimizde Biontech aşısı yapılabilmektedir. Büyüklerimizi randevu alarak (hafta sonu dahil) hastanelerimize bekliyoruz. Salgında en büyük silahımız aşı.. Kurallara uyarak salgının üstesinden geleceğiz. Durmak yok çalışmaya devam" dedi.
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