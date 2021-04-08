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Hem yol ücretini vermediler hem de şoförü darp ettiler
Adana'da ücret ödemeden özel halk otobüsüne binen kimliği belirsiz 2 genç, tartıştıkları şoför Cumali A.'yı darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
|08 Nisan 2021 23:20
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Atatürk Caddesi'nde dün öğle saatlerinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir halk otobüsüne binen kimliği belirsiz 2 genç, ücret ödemek istemeyince şoför Cumali A. ile tartıştı.
Gençler, kendilerini indirmek için durağa yanaşan şoförüne saldırdı. Bir yolcunun araya girmesiyle gençler otobüsten indi.
Kapıları kapattıktan sonra yoluna devam eden Cumali A., polise giderek şikayetçi oldu.
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