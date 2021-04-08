1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hem yol ücretini vermediler hem de şoförü darp ettiler

Adana'da ücret ödemeden özel halk otobüsüne binen kimliği belirsiz 2 genç, tartıştıkları şoför Cumali A.'yı darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
 08 Nisan 2021 23:20
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Atatürk Caddesi'nde dün öğle saatlerinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir halk otobüsüne binen kimliği belirsiz 2 genç, ücret ödemek istemeyince şoför Cumali A. ile tartıştı.

Gençler, kendilerini indirmek için durağa yanaşan şoförüne saldırdı. Bir yolcunun araya girmesiyle gençler otobüsten indi.

Kapıları kapattıktan sonra yoluna devam eden Cumali A., polise giderek şikayetçi oldu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
08 Nisan 2021 20:16		 1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilere operasyon
08 Nisan 2021 19:31
Mahalleli tarihi eserlerin müzeye taşınmasına izin vermedi
08 Nisan 2021 17:35		 İYİ Partili Yılmaz ve eşi TBMM'de trafik kazasında yaralandı
08 Nisan 2021 15:56
Doktor, eczacı komşusunu 'otopark' kavgasında bıçakladı
08 Nisan 2021 11:59		 Meteoroloji müdürlükleri adli olayları da aydınlatıyor
08 Nisan 2021 11:16
Bilim insanları: İngiltere Pazartesi sürü bağışıklığına geçecek
08 Nisan 2021 10:45		 Köpeğe çarpıp kaçan minibüsün sürücüsü kamera kayıtlarından bulundu
08 Nisan 2021 10:44
Lüks site yönetiminden vatandaşlara 'olayı basına taşıdınız' cezası
08 Nisan 2021 10:43		 Konya'da dedesini boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı
08 Nisan 2021 10:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - 166 km uzaklıktaki beldeye görevlendirmeye iptal kararı00:01 - 9 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:48 - Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'23:45 - İGA, engelli yolculara taksi hizmeti başladığını duyurdu23:43 - Ahlat'ın anıt mezarları, dünyaya tanıtılacak23:41 - İstanbul'da 3 ayda 1,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
23:38 - Prof. Dr. Aydın: Ramazanda tam kapanma uygulanmalı23:33 - Büyükelçilerden Türkiye'nin salgınla mücadelesine övgü23:31 - Bilim Kurulu toplantısı ertelendi23:21 - Topkapı Sarayı'nda Roma dönemine ait galeri bulundu23:20 - Hem yol ücretini vermediler hem de şoförü darp ettiler23:17 - ABD, Karadeniz'e savaş gemileri yollamayı düşünüyor
22:57 - Emin Evim'den ilk çeyrekte rekor teslimat22:38 - Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi22:37 - İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Türk Dışişlerine çağrıldı22:15 - Samsun'da ilkokullarda yüz yüze eğitime ara verildi21:36 - '125 bin öğretmen hemen önümüzdeki günlerde aşılanacak'
21:30 - Vaka sayısı 56 bine yaklaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
166 km uzaklıktaki beldeye görevlendirmeye iptal kararı
9 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
heder etmek 3
güzaf 1
Sesimi duyan var mı 1
ısı yalıtım 1
ön izleme 1
televizyon izlemek 5
etiketleme 1
michael kiwanuka 1
tek geçmek 1
israil 3
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam