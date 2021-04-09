Sedat Peker dahil 63 kişiye 'organize suç örgütü' operasyonu
|09 Nisan 2021 06:36
|+Aa- Yazdır
İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Sedat Peker'in de elebaşı olduğu belirtilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği belirtildi.
Ayrıca, Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|289 davadan 287'si bitti: Darbe yargılamalarında sona gelindi
09 Nisan 2021 07:17
|ATAK'a kadın pilot: Polis hava ekibi güç kazandı
09 Nisan 2021 07:07
|'Kimse benimle ilgilenmiyor' diyerek 5. kattan aşağı atladı
09 Nisan 2021 06:46
|Hem yol ücretini vermediler hem de şoförü darp ettiler
08 Nisan 2021 23:20
|Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
08 Nisan 2021 20:16
|1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan tefecilere operasyon
08 Nisan 2021 19:31
|Mahalleli tarihi eserlerin müzeye taşınmasına izin vermedi
08 Nisan 2021 17:35
|İYİ Partili Yılmaz ve eşi TBMM'de trafik kazasında yaralandı
08 Nisan 2021 15:56
|Doktor, eczacı komşusunu 'otopark' kavgasında bıçakladı
08 Nisan 2021 11:59
|Meteoroloji müdürlükleri adli olayları da aydınlatıyor
08 Nisan 2021 11:16