Çöp poşetlerinde 30'dan fazla ölü köpek bulundu
|09 Nisan 2021 08:12
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İmrahor Mahallesi yakınlarında sokak hayvanlarını besleyen Sokakta Kalanlar Derneği Başkanı Faruk Açık, boş araziye poşetler içerisine koyularak bırakılmış köpek ölülerine rastladı.
Açık'ın durumu iletmesinin ardından yetkililer ve bazı hayvanseverler de buraya gitti.
Faruk Açık, olay yerinden geçtiği sırada, saat 18.00 civarında çöp poşetlerinin içerisinde ölü köpekleri gördüğünü ifade etti.
Dere yatağına atılmış poşetlerde köpek yavrularının da bulunduğunu anlatan Açık, köpeklerin ölülerinin çürümeye yüz tuttuğunu söyledi.
Açık, "Onlarca çöp poşeti içerisinde, onlarca ölü köpek var." diye konuştu.
Ola yerinin Mamak ile Çankaya ilçelerinin sınırlarında bulunduğunu belirten Açık, köpeklerin ölümüne neden olanların bulunmasını istediklerini dile getirdi.
Açık, durumu belediye yetkilileri, emniyet bünyesinde kurulan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri ve hayvanseverlerin derneklerine ilettiğini kaydetti.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili tutanak tuttu.
Çoğunluğu yavru olan 25-30 kadar ölü köpeğin damar yollarının açıldığı belirlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süre önce bırakıldığı tespit edilen köpek ölülerini bölgeden topladı.
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