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Sahillere iskele yasağı: 81 ile yeni genelge

Bundan sonra iskeleler denize girilmesinin mümkün olduğu kumluk, çakıllık kıyı alanlarında değil, sadece denize girme ve güneşlenme imkanının bulunmadığı kayalık alanlarda yapılacak. İskele üzerinde kapalı alan oluşturulması yasaklanırken, deniz taşıtlarının yanaşmasına da izin verilmeyecek. Sahillere çekidüzen verecek genelge Bakan Murat Kurum imzasıyla valiliklere gönderildi.
 09 Nisan 2021 08:15
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Sahillere iskele yasağı: 81 ile yeni genelge

Kaçak yapılarla mücadelede atılan önemli adımlardan sonra sıra iskelelere geldi. Sahillerde güneşlenme ve denize girme amaçlı (rekreatif) iskeleler için düzenlemeye gidildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortak bir çalışma yaparak güneşlenme iskelelerinin yer seçimi kurallarını belirledi.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla yayımlanan rekreatif amaçlı iskele genelgesinde öne çıkan başlıklar şöyle:

NEREDE İSKELE YASAK?

- Rekreatif amaçlı iskeleler denize girilmesinin mümkün olduğu kumluk, çakıllık kıyı alanlarında yapılamayacak, sadece denize girme ve kıyıda güneşlenme imkanının bulunmadığı, kıyının kayalık karakter gösterdiği alanlarda yapılabilecek.

- Rekreatif amaçlı iskeleler çevreye duyarlı, sökülüp takılabilir ahşap ve benzeri malzemeden yapılacak.

- Yalnızca denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak iskelelere deniz taşıtı yanaştırılamayacak, bağlanmayacak.

TİCARİ FAALİYETE İZİN YOK

- Rekreatif amaçlı iskele üzerinde kapalı alan oluşturulamayacak, kıyının kamuya açık kullanımı engellenmeyecek ve ticari faaliyet amacıyla kullanılmayacak.

- Genişliği üç metreyi, kıyı çizgisinden itibaren toplam alanı 100 metrekareyi aşmayacak. Aralarında kuş uçuşu en az 150 metre mesafe bulunacak.

KAÇAKLAR YIKILACAK

Rekreatif amaçlı iskele teklif başvurusu genelgede belirtilen bilgi ve belgelerle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılacak. Yer seçimi ve diğer hususlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri başkanlığında; Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, İl/İlçe Milli Emlak Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlgili Büyükşehir Belediyesi/İlçe Belediyesi temsilcilerinden oluşan bir komisyonca belirlenecek. Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış, yapım amacına aykırı kullanılan iskeleler de Kıyı Kanunu gereğince yıkılacak.
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