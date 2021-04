Oscar Ödülleri belli oldu! İşte en iyi film

93. Akademi Ödülleri Oscarlar Los Angeles'taki törenle sahiplerini buldu. Koronavirüs salgını nedeniyle Oscar Töreni ilk kez oldukça farklı bir şekilde düzenlendi. Bu yıl törende sunucu ve seyirci yer almadı. Oscar'ın merakla beklenen "en iyi film ödülü" Nomadland oldu.

Asya kökenli Chloe Zhao'nun yönetmenliğini yaptığı film 60'lı yaşlarında bir kadının ekonomik krizden sonra Nevada'daki bütün malvarlığını kaybedip bir karavan alarak ABD'nin batı eyaletlerini dolaşmasını konu alıyor. En iyi film dalında "Mank," "Promising Young Woman," "Nomadland," "Judas and the Black Messiah," "Sound of Metal," "Minari," "The Father" ve "The Trial of the Chicago 7" filmleri aday gösterilmişti.

Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu.

EN İYİ YÖNETMEN CHLOE ZHAO

Bunun yanı sıra en iyi yönetmen ödülüne ise "Nomadland" filminin yönetmeni Asya kökenli Chloe Zhao aldı. Chloe, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu. Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloe, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum." dedi.

Bu yıl Oscar'da Chloe'nin yanı sıra "Promising Young Woman" filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı kategoride gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu. Daha önce 2010'da Hurt Locker filminin yönetmeni Amerikalı Kathryn Bigelow almıştı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ANTHONY HOPKINS

Öte yandan "Nomadland" filmi ile "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü Frances McDormand kazanırken, "Father" filminin başrol oyuncusu Anthony Hopkins ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü "Minari" filmindeki rolüyle Yuh-Jung Youn kazanırken, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü "Judas and the Black Messiah" filmindeki rolüyle Daniel Kaluuya elde etti.

Oscar'da diğer ödüllere layık görülenler ise şöyle:

En İyi Uluslararası Film: "Another Round" (Danimarka)

En İyi Belgesel: "My Octopus Teacher"

En İyi Animasyon Filmi: "Soul"

En İyi Kısa Animasyon: "If Anything Happens I Love You"

En İyi Kısa Belgesel: "Colette"

En İyi Film Müziği: "Soul"

En İyi Özgün Şarkı: "Fight For You" (H.E.R, Tiara Thomas, D'Mile)

En İyi Özgün Senaryo: "Promising Yound Woman"

En İyi Uyarlama Senaryo: "Father" (Florian Zeller, Christopher Hampton)

En İyi Görsel Efekt: "Tenet"

En İyi Sinematografi: "Mank"

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Ma Rainey's Black Bottom

En İyi Kostüm Tasarımı: Ma Rainey's Black Bottom

En İyi Yapım Tasarımı: "Mank"

En İyi Film Montajı: "The Sound of Metal"

KONUKLARA İKİ KEZ TEST YAPILDI

Bu yıl düzenlenen önemli ödül törenlerine adaylar evlerinden ya da özel olarak stüdyo kurulan otellerden online olarak katılmıştı. Akademi bu kez mümkün olduğunca fiziksel katılım yapılmasını, online bağlantılardan kaçınılmasını istedi. Bu yıl en çok merak edilen ayrıntılardan biri de "maske". Koronavirüs pandemisi nedeniyle günlük hayatın bir parçası haline gelen maskenin konuklar tarafından kullanılıp kullanılmayacağı. Akademi yetkilileri, tören sırasında konukların maske kullanma gerekliliğinin ortadan kalkması için güvenli ortam oluşturmayı da göz önüne aldı. Bunun için de konuklara toplam iki kez test yapıldı.