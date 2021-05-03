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KDK'dan SGK'ya uyarı: Hasta sevkinde tren bilet ücretini esas almaktan vazgeç

Kamu Denetçiliği Kurumu, bir refakatçinin başvurusu üzerine aldığı kararda, SGK'nın il dışına sevklerde tren bileti ücretini esas almasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğuna karar verdi.
 03 Mayıs 2021 14:00
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KDK'dan SGK'ya uyarı: Hasta sevkinde tren bilet ücretini esas almaktan vazgeç

Memurlar.net'te 30 Mart 2021 tarihinde yayımlanan haberde, SGK'nın hasta sevkinde ödediği yol masrafının neden çokk düşük olduğu konusu ele alınmıştı.

Babasını Amasya'dan hastaneden aldığı sevkle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine götüren bir refakatçi ziyaretçimiz, kendisine biletleme ücreti olarak 60 TL ödenmesi üzerine, gerçek biletleme ücreti üzerinden ödeme yapılması için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmuştur.

Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı inceleme, SGK'nın kararının geçerliliğini yitirmiş olan "Karayolları Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğe" göre işlem yaptığı, 2018 yılında SGK'ya yazılan yazıda bu tarifenin geçerliliğini yitirdiği ve mutat taşıt ücretlerinin ivedilikle güncellenmesi yönünde tavsiye kararı verildiğine dikkat çekilerek, refakatçiye taban ücret üzerinden yapılan ödemenin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğuna karar vermiştir.

İŞTE KDK KARARI

Memurlar.Net - Özel

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