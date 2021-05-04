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Çeyrek altın 785 TL'ye yükseldi

Çeyrek altın 785 lira, Cumhuriyet altını 3.206 liradan satılıyor
 04 Mayıs 2021 11:43
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Çeyrek altın 785 TL'ye yükseldi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 478 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 475,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 477,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 785 lira, Cumhuriyet altını da 3.206 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,4'lük artışla 1.793,1 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,2'lik düşüşle 1.789,2 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, artan enflasyonist endişeler paralelinde emtia fiyatlarının yukarı yönlü hareketine devam ettiğini belirterek, bugün dolar endeksindeki toparlanmanın altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Doların başlıca gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 91,3 seviyesinde bulunuyor.

Bugün ABD'de fabrika siparişleri verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.780 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.820 dolar düzeltme seviyesinin gündeme gelebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.765 doların önemli destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
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