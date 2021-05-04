1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu üyesi: Koronada deri belirtileri görülebilir

Prof. Dr. Selma Metintaş: "Yaklaşık yüzde 20 sıklıkla deri belirtileri de görülebilir. Kovid-19 ile ilişkili en yaygın belirtiler makülopapüler (benekli, kabartılı) döküntüler, el ve ayak parmaklarında renksiz lezyonlar ve kurdeşendir. Kovid-19 tedavilerinde kullanılan bazı ilaçlar da deride yan etkilere neden olabilmektedir. Hastalık şiddeti ve Kovid-19 deri semptomlarının zamanlaması belirsizdir."
 04 Mayıs 2021 11:47
+Aa- Yazdır
Bilim Kurulu üyesi: Koronada deri belirtileri görülebilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarıya ancak toplumun her ferdinin katkısıyla ulaşılabileceğini bildirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metintaş, yaptığı yazılı açıklamada, aşının Kovid-19'un kontrolü için son aylarda en büyük ümit haline geldiğini vurguladı.

Maske, mesafe ve temizlik üçlemesiyle özetlenen tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini belirten Metintaş, "Hastalık kontrolünde başarısı hiç yadsınamayacak sağlık otoritesine ait uygulamalardan biri, filyasyon çalışmaları olmuştur. Sağlık örgütü çok sayıda filyasyon ekibi kurarak temaslı takibi yapmıştır. Filyasyon çalışmalarında başarının artırılmasında toplumdaki bireylerin kendilerinde gelişebilecek Kovid-19 hastalığının belirtilerini bilmeleri, farkındalıklarının yüksek olması oldukça önemlidir." ifadelerini kullandı.

Bireylerde hastalık başlangıcındaki Kovid-19 belirti ve şikayetlerinin değişkenlik gösterebileceğini aktaran Metintaş, birçok hastada yüksek ateş veya titreme, öksürük, nefes darlığı veya nefes almada güçlük, yorgunluk, kas veya vücut ağrıları, baş ve boğaz ağrısı, yeni ortaya çıkan tat veya koku kaybı, burun tıkanıklığı veya akıntısı, mide bulantısı ya da kusma ve ishal görülebildiğini bildirdi.

- "Yaklaşık yüzde 20 sıklıkla deri belirtileri de görülebilir"

Kovid-19'un farklı klinik tablolarının da giderek artan sıklıkla yaşandığına değinen Metintaş, birçok Kovid-19 hastasının bazen ateş, alt solunum yolu belirti ve semptomları yaşamadan önce mide bulantısı, kusma veya ishal gibi gastrointestinal (sindirim sistemi) semptomlar gösterebildiğini ifade etti.

Bir çalışmaya göre, koku veya tat kaybının hastaların üçte birinde ve özellikle kadınlarda, orta yaş grubunda daha sık seyrettiğini belirten Metintaş, "Yaklaşık yüzde 20 sıklıkla deri belirtileri de görülebilir. Kovid-19 ile ilişkili en yaygın belirtiler makülopapüler (benekli, kabartılı) döküntüler, el ve ayak parmaklarında renksiz lezyonlar ve kurdeşendir. Kovid-19 tedavilerinde kullanılan bazı ilaçlar da deride yan etkilere neden olabilmektedir. Hastalık şiddeti ve Kovid-19 deri semptomlarının zamanlaması belirsizdir." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Metintaş, Kovid-19 ile bulaş olmuş ancak hiç semptom göstermeyen ve henüz semptomatik olmayan hastalarda, SARS-CoV-2 ile infeksiyonu belgeleyen birçok çalışma bulunduğunu kaydetti.

Kovid-19 virüsü için RT-PCR testi ve serolojik çalışmalara dayanan mevcut verilerin, asemptomatik enfeksiyonların yaygın olabileceğini, toplam enfeksiyon sayısının muhtemelen bildirilen vaka sayısından daha fazla olduğunu gösterdiğini aktaran Metintaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hastalarda semptomların başlangıcından önce akciğer görüntülemesinde anormallikler olabilir. Kovid-19 ile mücadelede başarıya ancak toplumun her ferdinin katkısıyla ulaşılabilir. Kovid-19 belirtilerini gösteren hastaların hemen RT-PCR testi ile tanı çalışmalarını yaptırmaları, maskelerini takarak kendilerini izole etmeleri hastalık kontrolü için elzem yöntemlerdendir. Kovid-19 mücadelesi ancak birlikte ve özveriyle, mücadeleyle kazanılacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan yerli aşı için gönüllü olun çağrısı
04 Mayıs 2021 10:26		 Uzmanı yanıtladı: Aşı kalp kası iltihabına neden oluyor mu?
04 Mayıs 2021 08:42
Üniversiteden 'daha az yanlış sonuç veren, mutasyona duyarlı' tanı kiti
03 Mayıs 2021 11:56		 TÜBİTAK Başkanı: Ağustos'ta iki yerli virüs ilacı kullanıma girecek
03 Mayıs 2021 11:40
İnaktif aşılarda üçüncü doz gerekebilir
02 Mayıs 2021 11:36		 Nasıl geliştirildi, kaç ülke onayladı: 10 soruda Rus aşısı
02 Mayıs 2021 08:55
Bakan Koca: 6 milyon doz aşımız hazırda var
30 Nisan 2021 18:38		 Yerli inaktif korona aşısının Faz-3 çalışması mayısta başlıyor
23 Nisan 2021 11:09
Sputnik V aşısı ile ilgili bilinmesi gerekenler: Etkinlik oranı kaç?
22 Nisan 2021 17:53		 Türk bilim insanları geliştirdi: Koronavirüs tedavisinde umut olacak
22 Nisan 2021 16:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:48 - FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu adliyeye sevk edildi12:44 - Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralindeki yangın söndürüldü12:36 - Hazine ve Maliye Bakanlığından A grubu kadrolar için açıklama12:28 - Sağlık Müdürü uyardı: 35-60 yaş arası hastaneye başvuran sayısı artıyor12:20 - Marketine, 21 yıl önce rol aldığı filmin ismini verdi12:17 - Vedat Milor'dan yeni soru: Pirinç mi? Bulgur mu?
12:08 - Nisanda otomobil satışları yüzde 132 arttı12:06 - Dolar gün ortasında yükselişte11:59 - Korona tedavisi gören Burak Sergen'den iyi haber11:53 - Malzeme getiren jandarma personeline türkü ile teşekkür etti11:47 - Bilim Kurulu üyesi: Koronada deri belirtileri görülebilir11:43 - Çeyrek altın 785 TL'ye yükseldi
11:41 - Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne hapis cezası11:37 - Muvazzafların da olduğu 4 askere FETÖ'den gözaltı11:30 - Beş ilin ormanlarına ailecek göz kulak oluyorlar11:27 - Bakan Muş'tan 'esnafa 4,63 lira destek' iddiasına yalanlama11:24 - Diyanet: Tam kapanma sürecinde fitre, dijital ortamda ödenebilir
11:18 - Ayva pekmezi üreten ilçe belediyesi talepler artınca kapasiteyi 6 katına çıkardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bayram sonrası kontrollü açılma: Önce okullar
Bakanlık'tan 81 ile 'market' talimatı: Bu ürünler satılamayacak
Kaymakam yüz kızarttı! Küçük çocuk ormanda yakaladı
Eşimin sabıkası var, Adalet Bakanlığında memur olabilir miyim?
İçişleri Bakanlığı sıkça sorulan 3 soruya daha yanıt verdi
EGM'den 'biber gazlı müdahaleye' açıklama: Örgütlü provokasyon
Avrupa aşı şartıyla kapılarını açıyor! Hangi aşılar geçerli olacak?
Thodex skandalında mafya şüphesi
Akşener'in 'ne kadar gariban varsa içeride' dediği FETÖ'nün garibanları
Sağanak görülecek, sıcaklıklar azalacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fifi 2
bir günde kırk entry girmek 1
yaya kalmak 3
börek 1
ayyıldız tim 1
beyin 2
Kanalıma hoşgeldiniz 2
yeni gün 3
Kilit taşı 3
gurbet 1
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Çelebi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam