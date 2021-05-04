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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kovid'den hayatını kaybetti

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş (57), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
 04 Mayıs 2021 16:04
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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kovid'den hayatını kaybetti

Boztaş'ın 21 Mart'ta rahatsızlanması üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bir süre evinde karantinaya alınan Boztaş, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Boztaş, daha sonra sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedaviye alındı, ancak kurtarılamadı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise Boztaş'ın vefatı üzerine sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Vali Yazıcı, mesajında, "Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ahmet Boztaş'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Manavgat ilçemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Boztaş'ın cenazesi, önce MATSO önüne getirildi. Burada okunan dua ve alınan helalliğin ardından, son yolculuğuna uğurlanmak için Hisar Mezarlığı'na götürüldü. Burada cenaze namazı kılınan Ahmet Boztaş, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenazeye, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, İlçe Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, oda ve dernek başkanları, MATSO yönetimi ve ailesi katıldı.

Milletvekili Çelik, Boztaş'ın Manavgat'ın turizmine, sanayisine, tarımına ve ekonomisine çok ciddi katkılar sunduğunu ifade etti.

ATSO Başkanı Çetin de Boztaş'ın çok çalışkan olduğunu, güzel projeler yürüttüğünü belirterek, vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Aynı zamanda Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan Boztaş, evli ve dört çocuk babasıydı.
Anadolu Ajansı
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