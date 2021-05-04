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4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Bitlis merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
 04 Mayıs 2021 17:17
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4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu "bölücü terör örgütüne yardım yataklık etmek" suçunu işlediği belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Bitlis merkezli Siirt, Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, av tüfeği, 3 akıllı cep telefonu, 3 sim kart ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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